Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 жов, 2025 10:44
Любые аварии после 23 года - локальны с ремонтом день два. Уже разбито то, что можно. Всё что могут бить - перераспределение, которое быстро ремонтируется. неприятно. Но несмертельно.
С ТЕЦ наверное похуже, но в новых жк свои котельные. В варшавском котельные на каждом доме, к примеру.
Додано: Суб 11 жов, 2025 11:20
Хомякоид написав: Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)
Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.
Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.
Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.
Давно Чабани стали Києвом?
