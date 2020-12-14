RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12522125231252412525
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Помню, на старте продаж ЖК Абрикосовый пару человек его выбрали(написали об этом на форуме) только потому, что он относится к Киеву, хотя стоит ровно на границе городской черты(причем в тааакой ж***, что пока не увидишь вживую, то даже не осознаешь в какой именно) и через узкую дорогу уже Гатное.

До речі, його хоч добудували? Напевно 10 років вже пройшло...

UPD вже нагуглив на доміку відгук:
https://forum.domik.ua/uk/ul-abrikosova ... -2040.html
16 січ 2025 14:18
Був учора біля ЖК, людей немає, навіть охорони непомітно (будній день близько 10 ранку), візуально додалося битих вікон особливо зі сторони села (3 будинок).

Картина печальна.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10207
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:11

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Та тоді вже давайте від Вишгорода до Борисполя, від Броварів до Ірпеня, і до Вишневого - все в КРЖН рахувати

Слушна пропозиція. Необхідно ще долучити Коцюбинське, обидві закільцеві Борщагівки тощо. Доцільність вважати їх КРЖН підтверджує сама дефініція агломерації, де межі великого міста і супутніків розмиті : Агломерація — це скупчення населених пунктів, що об'єднані в єдину систему завдяки тісним зв'язкам (виробничим, трудовим, соціальним) навколо одного або кількох великих міст-центрів. Таке територіальне утворення формується природно в процесі урбанізації, коли зв'язки між містами стають настільки інтенсивними, що вони зливаються в одне ціле. Те, що ці населенні пункти не Київ, є лише формальністю. Люди у цих супутниках мешкають не у місцевих тетрісах, але їхнє житло за своєю практичною цінністю нічим не відрізняється, наприклад, від Троєщини. Діяльність цих людей інкорпорована в економіку столиці, як і "реєстрових" киян. Ринок житлової нерухомості у столичній агломерації працює однаково і щодо продажу, і щодо оренди. Питання лише у наявних грошових можливостях покупців/орендарів.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 989
З нами з: 01.05.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:17

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Можно в присутствии раввина на куске кожи(как скрижаль Торы) истинного потужного нэзламныка за кордоны 91 в моём присутствии(как председателя тройки реввоенсовета завизировать.


Вариант.
Щас есть хата интересная,50м2, в Лофт-вайт,видовая, 1300/м2 на отдачу. Просело на 200 баксов с периода розовых надежд на Дональда Ивановича.Продает женщина ,сама за бугром,на сделку приедет.
Предложил 1100- послали. :(
Пока проверяю объяву-после вчерашнего КАБА цену не поменяли.
Что по цене и дому думаешь?
В Новодворянском кстати па 750 отдают. Рядом с местом прилета. Прилет то два раза в одно место не бывает,тем более-сбили. Но я в этом жидовском доме срать не сяду,не то что покупать.

Фасад импозантный, мне нравиться
а вот шо за фасадом ?(шо там внутри- незнаю, практически всегда какие-то сюрпризы от застройщиков :? ) окружение дуже не подобається , дуже тісно , без придбання паркінгу дуже не комфортно
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:32

  барабашов написав:
Возможно
Возможно в Киеве хапнувшие сейчас кульки зелени хоронят свои деньги(шальные)
Возможно всё что с более-менее приличным и современным ремонтом и тем более в новострое откуда вчера маршрут на такси в 20км на другой берег Днепра не стоил среднюю пенсию в стране разобрано под аренду и она растёт(в гривне)
Фактор внезапного обстрела не пропадает пока аж никак и именно жилкомунхоз ложится(даже не сами жилые дома с довольными метрами новыми жильцами)
Но кратного роста в уе не увидит никто и слова Франта о сотнях брошенных новостроях не ложь.
А во Львовах и Ужгородах есть ещё серьёзная проблема с водой, которую для наполнения водопровода надо где то брать. При увеличении населения. Её Польша нам не сможет экспортировать как ЭЭ и газ.
ПыСы. Про дом(от Корбана) на К.Маркса 43 на месте руин слышал.
Где второй Маяк строить собирались?


Да при чем тут шальные,земляк. Киев-это на верочку просто. Работа будет всегда, не оккупируют никогда, так как после оккупации столицы война обычно заканчивается и бунт начинает называться революцией,хе-хе.
Ты готов сейчас хоть сотку в Днепр вкинуть,если по чесноку?Я нет,так как усредняюсь. Куда пойдет неведомо, но при ухудшении боевых действий Днепр не вариант,при улучшении-Ужгород не вариант,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.
За первым Маяком на каком-то клапте. Муравейник и первый будет страшнИй. Если будет. На ремонты зашло 10 процентов от проданного,остальные ждут пэрэмогы.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:39

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:Так а куда ж этот Гром туда прогремел? В виллу ниже Башен? Или в амфитеатр? Или не дай аллахш в любимое место прогулок родителей хозяев Амстердаму?
Лофт вайт это Ломаная рядом 10й больницей? Там 1100 застройщик продавал но не готовое конечно в начале потужной диктатуры. От 1100 или высокий этаж 1100 - не в курсе.


Он.
Застройщик продавал па 1100,но +50 за вид на ДНипро,+50 за маленькую площадь,+50 за балкон (прикинь,там еще мелкий балкон есть,покурить :mrgreen:
Итого тетке стала хата 1250. Так это в мирное время!
Я,как истинный добродетель,предложил 1100, считай ничего не теряет, ну правда и рыло свое она с этих оплачивает. Нифига.
Хата толковая,друган там 250 килотонн зарыл в этом году. .

Я там повз , по Ламаній практично кожного дня 4 роки їздив з початку реконструкції Ливарної, наразі іноді, раз на тиждень , там же нету даже пешеходного перехода к парадному , шанхай
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:08

  Vadim_ написав:Вибачаюсь, можете написать граммотно па русски чі на мові? Непонятно хто на ком стоял...


ГраММотно не умею,простите.В жизни вообще в основном матом общаюсь, но здесь это запрещено правила форума.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:35

Господар Вельзевула

,в Львове живет злой дед,который обещал зарезать меня ножиком (прикинь,сколько их там таких). Остается Киев.

Кияни просто хитро промовчали, але лезо протерли
Hotab
 
Повідомлень: 16715
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 05:04

  Бетон написав:Забудут через неделю и начнутся продажи


Думаю недели будет мало.
Если на два месяца прекратяться прилеті думаю тогда ринок заработает.
Пока большинство ждет.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3123 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:32

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Забудут через неделю и начнутся продажи


Думаю недели будет мало.
Если на два месяца прекратяться прилеті думаю тогда ринок заработает.
Пока большинство ждет.

Э.э. уже есть. Зашуганные уже поняли, что блэкаута долго не будет.
Сегодня просмотр у меня, завтра.
Потому что под новый год всё опять подорожает. И квартиры кончаются
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5557
З нами з: 17.12.22
Подякував: 196 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:00

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Забудут через неделю и начнутся продажи


Думаю недели будет мало.
Если на два месяца прекратяться прилеті думаю тогда ринок заработает.
Пока большинство ждет.

Э.э. уже есть. Зашуганные уже поняли, что блэкаута долго не будет.
Сегодня просмотр у меня, завтра.
Потому что под новый год всё опять подорожает. И квартиры кончаются

То вы там то тут , то продаёте то покупаете и НИКАКОЙ конкретики , пи,да,ол ? :?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12522125231252412525
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25353 17236687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 жов, 2025 16:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6728713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 75772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.