Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:02
Хомякоид написав:
Було два покупці в квітні.
Поки доручення зробив поки передав почались травневі обстріли.
В Німеччині все довго. Доручення не зробищ за один день чи тиждень.
Якщо за місяць отримаєш, вважай ще пощастило.
Поганому танцюристу завжди щось заважає ))
2
2
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:58
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:34
по доверенности еще до войны было очень сложно продать, цены мин -20% от рынка, так что "эксперт" пусть пишет дальше
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:36
В апреле біли согласні купить по доверенности. Инфа 100%.
Одним из первых вопросов от покупателей - собственник ли я и буду ли я лично на сделке без каких-то доверенностей
Риски:
1. Отозванная, поддельная или просроченная доверенность.
2. Отсутствие права на получение денег.
3. Смерть или несогласие собственника.
4. Недействительная или ограниченная доверенность.
5. Мошенничество доверенного лица.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:48
Это логично.
Тоска меня взяла от вышенаписанного.
Хотелось бы что бы всех вот этих разочаровавшихся людей просто выпустили из страны.Пускай бы поцеловали грудку польской земли, подышали свободой и были счастливы.
И не мутили нам воду тут.
Покупателей, передумавших из-за обстрелов, нужно как минимум проверить у психиатра.
Неужели они марят наяву и решили что почему-то не будет больше обстрелов?
Будут.
Будут жесточайшие обстрелы, будет продвижение фронта, будет жесточайшая мобилизация, и никогда мы не увидим ничего иного.
Но я все равно верю в Киев, а многие мои друзья и члены семьи- в Днепр.
В Днепр я тоже верю территориально, но не экономически.
Тьху на ту деревню с контрабасом, воспеваемую тут. Если переезжать в село, то хотя бы в Яремче
Бетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:16
А б опасався людей, які вже вкотре випрошують мою телегу))
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:38
да он психический
Пока стоит Менора оберегаемая Патриотами - граду на Днепре быть и богатства несметные, шо мимо проскользнуть пытаются, народам града сего повелено брить и нещадно!
Царь Александр(Петровский)
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 12 жов, 2025 23:47, всього редагувалось 2 разів.
какой-то набег днепрож-довской орды на киевскую ветку
