Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну как бы надо чисто на лифты и воду. Котельные есть,а внутри хаты Дейю нужно ставить. А ты уверен что это для лифтов? На той хате,что я тебе скидывал,стоит два, и побольше. Но это личные генераторы 10-ого этажа,который занимает колл-центр. И то,им не хватает.
Для каждого дома ставят свой. Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)
какого хрена пропадают сообщения? Это что, личный форум пана фейслеса?
Даражая недвижимости все равно не будет, в стране крепких бесхозяйственников. Покуда у власти дерибанщики и клоуны.
fox767676 написав:позаду грейта cтартували ЖК Sister з нормальним дизайном, змінною поверховістю (9-24) ну чого в нас все так, шиворот-навиворот ?
Поймите Вы, наконец. Риел ничего не может создать нормального. Рядом же уже есть "берег днепра" На что оно похоже
Позаду Грейта не буде нічого видно, крім Грейта
ну и я про это была слабая надежда, что раз уж так облажались построив десяток подряд одинаковых 25 этажек на набережной то сзади уже разбавят несколькими ~35+ башнями но все сделали ровно наоборот реально крепкие бесхозяйственники