Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
smdtranz написав:совок раскатал интеллигенцию, особенно украинскую, так, как никто другой в мире это не делал. так что засилье «жлобов, рагулей…» это и есть наследие совка
отсутствие интеллигенции как таковой, инженеров, грамотных управленцев и чиновников - это прямое следствие самостийного дерибана.
Вся, абсолютно вся украинская инфраструктура построена была в СССР.
Что построили керманычи дерибанычи за 34 года? Эти ур**? Их достижения, по пунктам??? Одни проепы, колоссальные проепы. Они реально ничего, кроме дерибана, не умеют.
Так і при Кімах у Північній Кореї взагалі все побудовано, абсолютно 100% інфраструктури. Тож до кінця світу їхні піддані мають кланятися їм і дякувати за все навколо. Це фігня, що у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми.