Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:39
Faceless написав:
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом
Понимание кайфа от этой системы приходит только в процессе эксплуатации. А так и у меня были забобоны типа- быстро разрядится, батарейки испортятся.
Дошел до этой системы когда утром бегал заводил дизель сварить чашку кофе, и тут же глушил, так как кофе под рев не смакуе
Потом заводил для второй.
Потом варил по три сразу.
Потом купил Дейю
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 902
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:41
spekulant написав:
Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
через 56 дней
Wirująświatła
- Повідомлень: 30807
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2526 раз.
- Подякували: 3508 раз.
Профіль
2
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:44
Загальні типові рівні звуку
(в дБ(А), виміряне на відкритому просторі)
• Дизельні генератори 120–150 кВт (без кожуха / «open»): ~100–115 дБ(А) на відстані 1 м від корпуса.
• Ті самі дизелі в стандартному акустичному кожусі (canopy): ~70–90 дБ(А) на 1 м (залежить від якості кожуха).
• Побутовий бензиновий 3–5 кВт (звичайний портативний): ~70–90 дБ(А) на 1 м; інверторні/нові моделі можуть бути тихіші (55–75 дБ).
Для власного будинку Дея ясна справа рішає. Навіть якщо розрядив і мережі нема - генератором батареям вдень дав заряд , і ввечері і вночі в тишині. Але для будинку багатоквартирного таке резервування (і генератор, і батареї) оплатять не только лішь всє.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 19 жов, 2025 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
- Повідомлень: 16823
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2519 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:45
Wirująświatła написав: spekulant написав:
Через скільки часу буде об'явлена евакуація з Києва, які думки ?
через 56 дней
Если Виталька сюда пришел ... )
Я столько поп-корна не съем
pesikot
- Повідомлень: 12324
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Нед 19 жов, 2025 17:48
Faceless написав: Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав:
Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом
Цену батарей знаете , прежде чем тупо забанить?
Vadim_
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 жов, 2025 18:37
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5900358:Господар Вельзевула"]
Так це сонячні панелі , до чого дизель/бензо генератори?
Це гібридний інвертор, який можна юзать без панелей чисто з акумом
Цену батарей знаете , прежде чем тупо забанить?[/quote]Звісно. Докупив недавно до 10 кВт*год
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 36787
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8261 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 18:52
Faceless
Докупив недавно до 10 кВт*год
Хочеться і колеться теж докупити ще 5.. Зараз Дея 5.1 pro-B лише трохи вище 800 дол. З 10-ма кВт*год на борту все ж спокійніше чекати блекауту, ніж з 5. З іншого боку , а якщо зовсім не знадобиться і таки в 2026 році все завершиться.
Hotab
- Повідомлень: 16823
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2519 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: Нед 19 жов, 2025 18:56
Hotab написав:Faceless
Докупив недавно до 10 кВт*год
Хочеться і колеться теж докупити ще 5.. Зараз Дея 5.1 pro-B лише трохи вище 800 дол. З 10-ма кВт*год на борту все ж спокійніше чекати блекауту, ніж з 5. З іншого боку , а якщо зовсім не знадобиться і таки в 2026 році все завершиться.
Вони подешевшали з 23 року десь на 40%.
Звісно, якщо руки прямі то можна окремо купити елементи, контролери і зібрати і буде ще в рази дешевше. А для лінивих та/або рукожопів є готові збірки
В мене 5кВт*год останній блекаут на 16 годин не витянула. Можна, звісно, було все повирубать і нічим не користуватись, але на біса тоді я її ставив
А не знадобиться, то буде вдень від акума, вночі на зарядці
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 36787
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8261 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:40
На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?
UA
- Повідомлень: 9804
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 19:46
Vadim_ написав:
Цену батарей знаете , прежде чем тупо забанить?
самому зібрати якісну 15квт год батарею яка нормально сумісна із Deye коштує в районі 1000 дол
trololo
- Повідомлень: 6281
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2700 раз.
- Подякували: 1422 раз.
Профіль
1
1
