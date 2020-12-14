RSS
  #<1 ... 12539125401254112542
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:52

  UA написав:На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?


Ну меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без, потом вылез пьяный в дымину бешкетник Вадим , потом прибежал пророк с Германии желая нам поскорее выехать-и все завертелось.
Лад еще каркать стал.
Мы держимся, спиваем-"ще не вмерла" и демонстрируем оппонентами Дейи и факи одновременно, в качестве последнего аргумента я приготовил фото печи Пламен Ария с дымоходом из японской нержавейки и два заправленных баллона с бытовым пропаном!
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 902
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:59

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?


Ну меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без, потом вылез пьяный в дымину бешкетник Вадим , потом прибежал пророк с Германии желая нам поскорее выехать-и все завертелось.
Лад еще каркать стал.
Мы держимся, спиваем-"ще не вмерла" и демонстрируем оппонентами Дейи и факи одновременно, в качестве последнего аргумента я приготовил фото печи Пламен Ария с дымоходом из японской нержавейки и два заправленных баллона с бытовым пропаном!


UA
 
Повідомлень: 9804
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без

думаю что любой бомж скажет что лучше С чем БЕЗ, что на 5м что на 25м что под мостом в коробке :mrgreen:

...ну или просто "текст по де*** написан"(с)
Прохожий
 
Повідомлень: 14175
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:17

  UA написав:На всіх гілках одночасно про енергетику.
Що трапилось?
Чому не про рентабельність оренди в Києві 38% річних?

Мабуть, скоро дорожай нерухомості гряде в Києві?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23283
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:21

  trololo написав:
  Vadim_ написав:Цену батарей знаете , прежде чем тупо забанить?


самому зібрати якісну 15квт год батарею яка нормально сумісна із Deye коштує в районі 1000 дол

Якщо не складно, наведіть розрахунок в відповідній темі
З приблизною кількістю людино годин для збірки
Дякую
Hotab
 
Повідомлень: 16823
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:21

  Прохожий написав:
  Господар Вельзевула написав:меня интересует разница в ликвидности верхних этажей с генераторами и без

думаю что любой бомж скажет что лучше С чем БЕЗ, что на 5м что на 25м что под мостом в коробке :mrgreen:

...ну или просто "текст по де*** написан"(с)


Ответ неполный. Так как от прилетов генераторы не помогают. Меня интересует, боятся ли брать киевляне верхние этажи ДАЖЕ с наличием генераторов для лифтов.
То есть есть ли будущее у верхних этажей даже с генераторами?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 902
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Коли прилетів шахед під Кампус, хвиля лягла так, що постраждали більше нижні і середні, чим верхні. Я про вікна.
Якщо пряме попадання, то може в верхній поверх вірогідність і вища . А може і ні,
Hotab
 
Повідомлень: 16823
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12539125401254112542
