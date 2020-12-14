RSS
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:39

  kingkongovets написав:давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА

Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА

Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла

зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан
