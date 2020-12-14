|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:39
kingkongovets написав:
давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА
Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9826
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:46
UA написав: kingkongovets написав:
давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА
Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла
зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11903
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17266097
|
|
|1380
|6753628
|
|
|3
|78795
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|