|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:39
kingkongovets написав:
давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА
Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9834
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:46
UA написав: kingkongovets написав:
давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА
Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла
зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11904
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:09
kingkongovets написав:
та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла
зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан
Чесно кажучи не слідкую за котлованами в Києві, через їх надзвичайну стромність. Вибір між БСА - Енергією та ЖД - Байковим? Напевно краще БПСки з залою за Демієвською площею.
Думаю (майже впевнений), що перспективні молоді поїдуть, а тім хто лишится може зайде таке. Може хто на старість повернеться...
Коли продавав Міракси, Трайбека в особистих пресувала - накуя?
Центрова локация.... Під лордізм... Залиш хочь щось...
Як там Міракс? Крани крутятся бабло мутится?
В Манхетен треба блогерів нашару в оренду заселити, а вони зроблять необхідний контент.
НА та Республика так робили. Все чудово спрацювало.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9834
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:36
UA написав: kingkongovets написав:
та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла
зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан
Чесно кажучи не слідкую за котлованами в Києві, через їх надзвичайну стромність. Вибір між БСА - Енергією та ЖД - Байковим? Напевно краще БПСки з залою за Демієвською площею.
Думаю (майже впевнений), що перспективні молоді поїдуть, а тім хто лишится може зайде таке. Може хто на старість повернеться...
Коли продавав Міракси, Трайбека в особистих пресувала - накуя?
Центрова локация.... Під лордізм... Залиш хочь щось...
Як там Міракс? Крани крутятся бабло мутится?
В Манхетен треба блогерів нашару в оренду заселити, а вони зроблять необхідний контент.
НА та Республика так робили. Все чудово спрацювало.
не в того спитав, зрозуміло
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11904
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:24
Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 920
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 жов, 2025 17:39
Господар Вельзевула написав:
Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?
В нуль не вийде.
З Дніпра в Київ приїдуть інші мародери, які будуть вимагати:
Господар Вельзевула написав:
Так цены дайте военные!!!!.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16855
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Чет 23 жов, 2025 20:06
Господар Вельзевула написав:
Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?
130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9834
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 20:22
Грейт подрастёт до уровня севен. Ещё +15..20 куе в ближайший год полтора.
Варшавский - нет
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 20:30
UA написав: Господар Вельзевула написав:
Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?
130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 23 жов, 2025 20:53
Бетон написав: UA написав:
130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9834
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2363 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17266789
|
|
|1380
|6753983
|
|
|3
|78822
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|