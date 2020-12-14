RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12543125441254512546
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:39

  kingkongovets написав:давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА

Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
UA
 
Повідомлень: 9834
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:давайте краще для розминки мізків поміркуємо які нові жк будуть в тренді після закату хвилини слави Варшавських, Грейта та НА

Якщо серьезно, то напевно щось схоже на оспівану Ейром Голосуху.
Молодь втече. А людям 40-60 саме те. Стіни між квартирами там повнотіла цегла, а не говноблок. ЛЛЛ відповідає вже не молодим людям. Панорамних вікон немає. Влітку прохолодно, взимку тепло. Враховано всі недоліки житла часів інстагромобесія.
та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла

зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2738 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:09

  kingkongovets написав:та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла

зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан

Чесно кажучи не слідкую за котлованами в Києві, через їх надзвичайну стромність. Вибір між БСА - Енергією та ЖД - Байковим? Напевно краще БПСки з залою за Демієвською площею.
Думаю (майже впевнений), що перспективні молоді поїдуть, а тім хто лишится може зайде таке. Може хто на старість повернеться...
Коли продавав Міракси, Трайбека в особистих пресувала - накуя?
Центрова локация.... Під лордізм... Залиш хочь щось...
Як там Міракс? Крани крутятся бабло мутится?

В Манхетен треба блогерів нашару в оренду заселити, а вони зроблять необхідний контент.
НА та Республика так робили. Все чудово спрацювало.
UA
 
Повідомлень: 9834
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:та то для себе, я маю на увазі інвестиційні проєкти заточені під оренду, типу Н2О та Рівердейла

зи: до речі нещодавно спілкувався з колегою аматором, якого рили втащили в комерцію в Манхетені - людина півтора року не може нікому здати там 150 метрів, каже дупа повна, з квартирами каже теж ситуація не фонтан

Чесно кажучи не слідкую за котлованами в Києві, через їх надзвичайну стромність. Вибір між БСА - Енергією та ЖД - Байковим? Напевно краще БПСки з залою за Демієвською площею.
Думаю (майже впевнений), що перспективні молоді поїдуть, а тім хто лишится може зайде таке. Може хто на старість повернеться...
Коли продавав Міракси, Трайбека в особистих пресувала - накуя?
Центрова локация.... Під лордізм... Залиш хочь щось...
Як там Міракс? Крани крутятся бабло мутится?

В Манхетен треба блогерів нашару в оренду заселити, а вони зроблять необхідний контент.
НА та Республика так робили. Все чудово спрацювало.


не в того спитав, зрозуміло
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11904
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2738 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:24

Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:39

  Господар Вельзевула написав:Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?

В нуль не вийде.
З Дніпра в Київ приїдуть інші мародери, які будуть вимагати:
  Господар Вельзевула написав: Так цены дайте военные!!!!.
Hotab
 
Повідомлень: 16855
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:06

  Господар Вельзевула написав:Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?

130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?
UA
 
Повідомлень: 9834
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Грейт подрастёт до уровня севен. Ещё +15..20 куе в ближайший год полтора.

Варшавский - нет
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5603
З нами з: 17.12.22
Подякував: 200 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:30

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Бетон, ты красавчик.
Дать так много инфы, и без обрыганского высокомерия- это топчик.
Фраза "Мастерство в том состоит, чтобы посмотреть на рынок со стороны не через призму своего собственного ощущения мира"-это просто гениально.
Я так не умею. Как чукча-что вижу,то пою.
А что думаешь про площадь побольше, но ремонт поскромнее?Мне нужна сейчас хата в Киеве для своих целей, то в телегу могу разжевать, но нужна суперликвидность, что бы выйти в ноль в случае если приоритеты поменяются?
ну скажем метров 60-65 , этаж третий,Варшавский. Ценник под 90.
Если ремонт с мебелью впишу в 600 (ты же знаешь почему) , то она станет мне 130. Реально потом ее скинуть хотя бы в ноль?

130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?

Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5603
З нами з: 17.12.22
Подякував: 200 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:53

  Бетон написав:
  UA написав:130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?

Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально

2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.
UA
 
Повідомлень: 9834
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 12543125441254512546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17266789
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6753983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 78822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.