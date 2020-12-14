RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #12547 12548 12549 12550 12551
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Що власне тебе цікавить? Те що ти пахаєш які лендорд поки не здохнеш ради збільшення нулів на рахунку, пачок синіх доларів у матрасі, об"єктів комерційної нерухомості? Ти самий тут крутий, з цим не знаю навіть хто сперечається, ти альфа, переможець по життю, Трамп і Путін та Сі з акуртом тобі заздрять.
https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post_24.html
Перефразовуючи нашого ПАПу: Яких тобі ще сухих цифрів не хватає?

не тупи, флай

знімись вже з гальма і дай відповідь
1) коли ти купив свій перший інвестиційний обʼєкт?
2) скільки за ці роки пішло на комуналку і податок на нерухомість?
3) про прибуток то було дійсно риторичне питання, бо всім зрозуміло що ані цента ти звідти не отримав

так скільки років і грошей ти вже на свій шизофренічний проєкт витратив, експерт?

поділись, бо твої маразматичні висновкі про ціни нерухомості і рентабельність орендного бізнесу у більш успішних колег вже несила бачити

ти реально занудний чи просто нема чим зайнятися пенсіонеру, в якого по легенді 100500 об'єктів комерційної нерухомості в бізнесі, що тобі доказати, що ти кращ із всіх кращів, так я це підтверджую, тільки в мене інші цілі були: проект "оточення Києва кавалірками вздовж основних ШРТ", а не "отримати сто500 панд з оренди" та форсити мемчик #дешевшебуде іншого діда
з.і.
Заведи тему:
"за що ми любимо кінконгівця"

я його вкотре питаю про результати його інвест проєкту, яким він тут багато років засирав усім мізки, а воно вкотре намагається розказати про свої рефлексію і комплекси на мою адресу
kingkongovets
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва.
Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
The_Rebel
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

The_Rebel написав:У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва.
Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
Ну так наразі ні те ні те. Якийсь ж має бути вихлоп від вкладень, дауншифтинг не означає просто спускати гроші
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

The_Rebel написав:У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва.
Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
він ще багато писав як буде задорого здавати свої «кавалірки» і як вони теоретично ростуть в ціні - я наприклад це прекрасно памʼятаю

та й в «оточенні» цим неліквідом Києва теж мав бути якийсь економичний сенс, бо інакше нахіба воно все було і нахіба було стільки років засирати профільний форум цим маразмом

і це один з найплодовитіших на дописи «експертів» гілки
kingkongovets
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ще з приводу «сумної рентабельністі» оренди та «падаючих цін»
Бетон, це не твоя квартира?
110К$, рил стверджує що рік тому таку можна було купити за 100
зараз вона в оренді коштує 28-29 кгрн
Зображення



Зображення
kingkongovets
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:26

  Faceless написав:
The_Rebel написав:У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва.
Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
Ну так наразі ні те ні те. Якийсь ж має бути вихлоп від вкладень, дауншифтинг не означає просто спускати гроші

Навіть вкладники в крипту з 100-м плечем сподіваються на вихлоп, але не це означає, що він обов'язково має бути
The_Rebel
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

The_Rebel написав:
  Faceless написав:
The_Rebel написав:У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва.
Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
Ну так наразі ні те ні те. Якийсь ж має бути вихлоп від вкладень, дауншифтинг не означає просто спускати гроші

Навіть вкладники в крипту з 100-м плечем сподіваються на вихлоп, але не це означає, що він обов'язково має бути
невдала інвестиція - цілком природня річ, з усяким може статися, буває

але якщо вже ти обрав ділитися на профільних ресурсах своїми інвестиціями - знаходь в собі мужність визнавати і свої помилки, нарешті визнай що ти десь облажався зі своїми теоріями і очікуваннями прибутку, а не продовжуй і далі корчити з себе експерта і нести свою важку хворобливу маячню про якісь «оточення»
kingkongovets
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:50

  kingkongovets написав:він ще багато писав як буде задорого здавати свої «кавалірки» і як вони теоретично ростуть в ціні - я наприклад це прекрасно памʼятаю

та й в «оточенні» цим неліквідом Києва теж мав бути якийсь економичний сенс, бо інакше нахіба воно все було і нахіба було стільки років засирати профільний форум цим маразмом

і це один з найплодовитіших на дописи «експертів» гілки


Модель по ідеї була позичена з Польщі, десь він там в кавалірці жив чи то в Щецині, чи то в Лодзі. Напевно сподобалося - мінімум вкладень, максимум вигоди. Але можливо в Києві дана модель не прижилася.

П.с. Ще розумію цільову категорію кавалірки в центрі, наприклад, від Арсенальної до Золотих - молода активна несімейна людина, яка хоче здаватися крутішою ніж є, любить знайомитися й пізнає нове, або ходить в клуби до ранку і тп. В кавалірку приходить просто щоб поспати. Але контингент кавалірки десь в пс Жулян мені навіть важко уявити
The_Rebel
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:16

звіт ККЦ

  Faceless написав:
The_Rebel написав:У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва.
Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
Ну так наразі ні те ні те. Якийсь ж має бути вихлоп від вкладень, дауншифтинг не означає просто спускати гроші

А подумати? Чи робота мозку настільки енергозатратна, що хай ШІ думає. От ребел ближче до теми. А от кінконговець чомусь вважає, що він достойний вимагати щоб йому звітували по списку параграфів пунктів згідно пред'яви.
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:21

  kingkongovets написав:
The_Rebel написав:У виправдання Флая я дійсно пам'ятаю, що однією з цілей була купівля кавалірок біля різних шрт навколо Києва, щоб у межах 20-25хв доїхати до роботи в будь-якій точці Києва.
Тобто інвестиційна ціль в нього могла бути й другорядною. Особливо враховуючи посилання на особистий блог вище, де вказано про зібрання в парках 4-х ящиків горіхів цього року. Своєрідний дауншифтинг, пам'ятаю зі школі по стародавній історії первісні люди поділялися лише на 2 категорії - збиральники та мисливці
він ще багато писав як буде задорого здавати свої «кавалірки» і як вони теоретично ростуть в ціні - я наприклад це прекрасно памʼятаю

та й в «оточенні» цим неліквідом Києва теж мав бути якийсь економичний сенс, бо інакше нахіба воно все було і нахіба було стільки років засирати профільний форум цим маразмом

і це один з найплодовитіших на дописи «експертів» гілки


кінконговця заставляє хто інвестувати згідно описаної парадигми, чи тут тільки одна стратегія єдиновірного гуру, користуючись корупційною складовою прихватизувати солодкі шматки комерційної нерухомості, а потім хизуватися який бафетний сорос з інвестиційним кошелем на білому коні, бо всі інші невдахи
flyman
