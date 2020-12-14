RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12548125491255012551
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?

всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди

а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню

Тобі ж ребел нагадав приблизно квінтесенцію концепту проекту оточення Києва кавалірками. А ти все далі тужишся натягувати свою сову на глобус успіху оренди комерції. Змирись. Це не твоє. Це не твій шлях.
звичайно не мій
але й нерухомість - не твій)
змирись, визнай вже що просрав гроші і припиняй корчити з себе експерта з інвестицій)

збирай горіхи, запасайся на зиму рослинним білком, тільки не флуди тут про нерухомість - це смішно)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2739 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Як на мене, вкластися в 3 кавалірки в прицентраллі, мало на той час більше сенсу (що також є оптимальнішим рішенням), чим в одну в центрі.

Ну, ви вклалися. Робота стала віддаленою, тому для себе ви їх не юзаєте (як передбачалося по схемі, залежно від місця розташування роботи). Але й в оренду не здаєте. Схоже там і ремонт не готовий.
В мене сладалося уявлення, що ви собі пасивний (наскільки то можливо) доход формуєте, щоб потім на розслабоні збираки горіхи в парку, але тут якось ні про який дохід досі не йдеться

як ти думаєш, дозволити збирати собі горіхи в парку, чи гриби в лісі, чи виноград на дачі замість того щоб їхати на роботу 9/6 це не ОК, бо в кінконгівця інша шкала цінностей побудована на геометрії трикутника між трьома пересадочними вузлами метро столиці - міста героя.
Чого ж не ОК. Чудова мета.
То ви до неї просунулись?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36822
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?

От чесно, Фейслес не може спати бо немає відповіді на це?

У світлі останніх подій крайніх років є в думках зміні дачного вектора з бучансько-ірпінського напрямку приміського ШРТ на хвастівський.

Це що змінилось.

До війни ще була в концепції близькість кавалірок і зручність комюту до KBP та IEV, і в планах кавалірка в районі Битома з доїздом ГТ у KTW (бо, напр., на каву у Відень лоукостом не тільки як бородата бабушка). Але ПРЖН це тема іншої гілки форуму.
Тобто будете продавати?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36822
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:32

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:та яка нахрєн робота, флай, ну нащо ти це трусиш?

всім давно зрозуміло що ти давно безробітний а все колись зароблене повклалав в неліквіди

а тебе ж ще тоді попереджали що ти твориш куйню

Тобі ж ребел нагадав приблизно квінтесенцію концепту проекту оточення Києва кавалірками. А ти все далі тужишся натягувати свою сову на глобус успіху оренди комерції. Змирись. Це не твоє. Це не твій шлях.
звичайно не мій
але й нерухомість - не твій)
змирись, визнай вже що просрав гроші і припиняй корчити з себе експерта з інвестицій)

збирай горіхи, запасайся на зиму рослинним білком, тільки не флуди тут про нерухомість - це смішно)

В мене основна фішка фінансова незалежність/F.I.R.E. та мінімалізм, а в тебе бізнес на оренді київської комерції.

Для мене вкладення в КРЖН є частина цього темату, хоча б як елемент диверсифікації, не бізнес.

Що ти тут робиш? Створи тему КРКН (київський ринок комерційної нерухомості) тай джедайствуй в ній.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 жов, 2025 18:37, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41279
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:35

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Так шо, таки в кожній по черзі, не тільки в цоколі в Бучі?

От чесно, Фейслес не може спати бо немає відповіді на це?

У світлі останніх подій крайніх років є в думках зміні дачного вектора з бучансько-ірпінського напрямку приміського ШРТ на хвастівський.

Це що змінилось.

До війни ще була в концепції близькість кавалірок і зручність комюту до KBP та IEV, і в планах кавалірка в районі Битома з доїздом ГТ у KTW (бо, напр., на каву у Відень лоукостом не тільки як бородата бабушка). Але ПРЖН це тема іншої гілки форуму.
Тобто будете продавати?

Можливо, коли буде друге кільце оточення, або їх мікс, якось так. Ще нема на горизонті нового проекту з залученням якимось чином КРЖН. Друге кільце на паузі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41279
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:В мене основна фішка фінансова незалежність/F.I.R.E. та мінімалізм, а в тебе бізнес на оренді київської комерції.

Для мене вкладення в КРЖН є частина цього темату, хоча б як елемент диверсифікації, не бізнес.

Що ти тут робиш? Створи тему КРКН (київський ринок комерційної нерухомості) тай джедайствуй в ній.
це в мене фішка - фінансова незалежність, не сміши)
і я її досяг вже в 41 рік

а твоя - вперто корчити з себе самодостатнього діогена, будучі при цьому безробітним ніщебродом

мета в тебе звісно чудова і цілком досяжна - це може підтвердити кожен успішний лендлорд, який замість продукування диванної аналітики і вибудовування хворобливих теорій, заснованих на власному сприйнятті життя тверезо вивчає ринок, розуміє його і цілеспрямовано робить те, що дає реальний прибуток

тоді можна і горіхи позбирати замість роботи 9/6 і на інші розваги та хоббі вистачить разом з подорожами та зустрічами з найкрасивішими фітоняшками, можна навіть за потреби піти повоювати, маючи при цьому змогу допомагати близьким, донатити на оборону і навіть успішно вкладатись в перспективні стартапи впк

а корчити з себе «фінансово незалежного» діогена з бучанського підвала, будучі патологічно безробітним - це не ок

для реального діогена ти занадто гостро реагуєш на підколи про своє ніщебродство і маєш забагато комплексів щодо більш успішних людей, це дуже помітно, цільні та самодостатні і при цьому зовсім небагаті люди так себе не поводять, а я таких до речі знаю і тобі з твоїми комплексами до них як до неба рачки
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2739 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:15

«а кто писал на службу жалобы? Не ты? Да я же их читал!»

Флайман, пора тицяти «скарга».
А , стоп .. це ж треба скаржитись на модератора?
Ні , не варіант 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16871
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:47

  Hotab написав:Флайман, пора тицяти «скарга».
А , стоп .. це ж треба скаржитись на модератора?
Ні , не варіант 😅

"у самурая нет цели, есть только путь"(с)
отксерено на А1 висит на стене в бучанском полуподвале)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14176
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:53




щоразу, коли на цьому форумі поститься це посилання, виникає запитання - чому воно тут? на який ... ним постійно тикати кожному зустрічному? ну живеш ти так і шо? це взірець для наслідування, за думкою автора? так очевидно, що більшість з тут присутніх вважає, що це предмет для обговорювання на якомусь форумі з психіатрії, а не на фінансовому форумі.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12548125491255012551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17269022
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6758304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 79160
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1263)
24.10.2025 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.