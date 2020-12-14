kingkongovets написав:я в цьому вересні нікому оренду не змінював, у порівнянні з доковідними цінами це приблизно -30% в доларах за виключенням двох найкозирніших обʼєктів які здаються по доковіднійбарабашов написав:kingkongovets
А можно сравнительные примеры именно по твоим обьектам с привязкой по дате как менялась цена аренды в общем(не за метр)?
Ремонт же там под себя(не проводку с канальей/водой) сами арендаторы всегда делают?
ремонти роблять орендарі і іноді і з переносом мокрих точок, проводки і навіть іноді з ремонтами фасадів, вхідних груп і добудовуванням додаткових входів
а нашо тобі стільки непотрібної тобі інфи?
за правду о минус 30 спасибо
Про перенос мокрых точек и переделку проводки конечно жесть, хотя если "подвал" и на входе хороший проф"автомат", то пусть хоть сто розеток ставят и унитаз в окно выставляют.
Фасад то понятно, у нас два дилерских центра Лексус клиника какая то заняла, там фасады наверно на гектаре плошади поменяли под брендированную рекламу.
700уе в прелести что реально можно купить за кирпич - это первая сдача инстасамке с офисокобелем на привязи.
Потом после них не только стены перекрашивать надо. Их модные собаки-бяки размером с крысу мебель и двери грызут маманегорюй.
И в целом эта 73%-я молодёжь сейчас не думает о том что человек бывает внезапно смертен и часто сам бежит в направлении обрыва.