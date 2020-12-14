Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:56

барабашов написав: .

700уе в прелести что реально можно купить за кирпич - это первая сдача инстасамке с офисокобелем на привязи.

Потом после них не только стены перекрашивать надо. Их модные собаки-бяки размером с крысу мебель и двери грызут маманегорюй.

И в целом эта 73%-я молодёжь сейчас не думает о том что человек бывает внезапно смертен и часто сам бежит в направлении обрыва.

от знову ці стереотипи, як каже Бетон)не треба там нічого перефарбовувати, просто ретельніше обирай орендарів (і тут якраз ніякий навіть суперпрофесійний рил тобі не допоможе, бо у вас з ним в даному випадку абсолютно різні цілі на відміну від купівлі/продажу), а через 3-4 рочки обʼєкт успішно провалюєш і швиденько перекладаєшься в новий актуальний комплекс з новим актуальним ремонтом і знову по тому ж колу - перша здача/рубання пікової оренди/продаж/захід на наступне колоце вже ніякий не «пасивний бізнес», але і про це ми тут вже багато писалиа те що молодь зараз не дуже думає про майбутнє, не вміє накопичувати і віддає перевагу оренді - лендлордам по житловій тільки на рукуа володарі бізнесів давно зрозуміли, що купувати комерційні приміщення під бізнес - безглуздохоча я сам колись починав лендлордство зі здачи в оренду власного офісу, ставшого з часом замалим та салону краси дружини, до якого вона втратила інтерес і це були переведені в нежитловий фонд колишні комуналки в центрі куплені спеціально під бізнесрозуміння, що інвестування в комерційну нерухомість та операційний бізнес - це речі які не треба змішувати прийшло пізніше, до речі моя колишня компаньйонка по останньому бізнесу була моєю орендаркою і знаючи що в мене є і інші приміщення запропонувала мені ввійти в її бізнес і відкритись ще в них, але я поставив за умову що ми будем відкривати нові магазини не там, а виключно в нових сучасних трц і виявився правийале то вже зовсім інша історія)