Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #12554
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:на двох рівно по 15%
Може ви просто недооцінюєте свої об'єкти і тому в вас 15% виходить? Гадаю, якщо будете продавати то дохідність від виставленої ціни різко впаде до 3-4%, а продасте десь на 6-7%
я краще за всіх знаю реальну ринкову вартість своїх обʼєктів, бо регулярно моніторю інфу про реальні угоди в своїх сегментах, багато років купуючи її у ріелторів

та й сам вже за часи повномасштабки продав два обʼєкти і навіть дорожче очікуваного рівня, бо дозволив ріелтору умовити мене на аукціон, до речі всім рекомендую

так що гадати можете скільки завгодно, а я кажу виключно про те що знаю і в чому добре розуміюсь
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Natt написав:В комерційній нерухомості рентабельність оренди зазвичай вище, ніж в житловій.
Це можна почути лише від ріелтора, коли вам він хоче впарити якийсь неліквід. Нерухомісь не може приносити більше 7%, якщо приносить більше, то значить і ціна на неї стала дорожче

Ну або є якісь додаткові приховані платежі, які ви не враховуєте - типу там податок на майно чи постійні штрафи за незадовільний санітарний чи протипожежний стан
ви самі колись займались комерцією? чи теж «гадаєте»?

особисто я свій перший обʼєкт почав здавати ще в 1997му

таке враження що ви максимально далекі від цієї діяльності, я це помітив ще з вашого першого допису про «падаючі ціни на оренду»
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

які ще «втрати», недолік?)

ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався

ну не ганьбись так бл
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:30

  kingkongovets написав:які ще «втрати», недолік?)

ти навіть елементарно зрозуміти про що йде мова не здатен, це повторення твого минулого затупу коли ти почувши в інтервью про щорічне літнє зниження кількісті угод прибіг сюди волаючи про «обвал ринку» і обісрався

ну не ганьбись так бл


Це ж Хомякоид, який писав, що всюди будуть забиті дошками вікна, а у нього в Чабанах - парадіз

Такий парадіз, якій він ніяк продати не може

Його задача тут, писати, як все погано ...
2
2
  #12555
