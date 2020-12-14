Додано: Суб 25 жов, 2025 21:42

2587715 написав: kingkongovets написав: примітивні стереотипи і упередження можуть вбити будь який бізнес примітивні стереотипи і упередження можуть вбити будь який бізнес Ви можете здати свою нерухомість туркам за 15%, які вщент вб'ють ремонт, але не кажіть що вона приносить 15%, бо з цієї доходності треба вирахувати вартість нового ремонту, і після цього може статися, що ваша нерухомість взагалі збиткова Ви можете здати свою нерухомість туркам за 15%, які вщент вб'ють ремонт, але не кажіть що вона приносить 15%, бо з цієї доходності треба вирахувати вартість нового ремонту, і після цього може статися, що ваша нерухомість взагалі збиткова

я здаю комерцію де ремонти під себе роблять самі орендарі, які самі його потім і вбивають, тому весь цей пасаж одразу мимоа нормальний умовний майстер манікюра, або такий же умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники, а якщо ви до того ж пустите її жити з її маленьким генетичним ур** типу йорка, тоя або мальтіпу - вона вам ще й залишить подвійний залог та ще й погодиться на підвищену на 10-15%% цінуце так би мислив я, якби здавав квартириале я віддаю перевагу комерціі, бо з нею в рази менше гемору хоча й на порядки більше нюансів, які треба враховуватина дуже багато порядків більше, але на те й існує досвід, знання та вміння їх використовуватизанадто багато стало в лендлордстві таксистів і чистильщиків взуття, які живуть сталими примітивними догмами та стереотипами і не здатні або просто не бажають мислити і діяти креативно - тому й результати у всіх в цій діяльністі дуже різнізи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці, але здається і про це я вже багато разів писав, знову я стаю занадто настирливим, намагаючись поділитись знаннями та досвідом, які на профільному форумі нікому не потрібні, а лише провокують хейт у диванних експертів