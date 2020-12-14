|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:08
а потім вони дивуються що в когось обʼєкт за 100к може приносити 15к на рік, а хтось не може здати норм квартиру, бо «треба здавати лише хлопцям-програмістам 22-23р»)
примітивні стереотипи і упередження та невміння в креатив можуть вбити будь який бізнес
kingkongovets
Повідомлень: 11937
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2741 раз.
Профіль
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:12
kingkongovets написав:
примітивні стереотипи і упередження можуть вбити будь який бізнес
Ви можете здати свою нерухомість туркам за 15%, які вщент вб'ють ремонт, але не кажіть що вона приносить 15%, бо з цієї доходності треба вирахувати вартість нового ремонту, і після цього може статися, що ваша нерухомість взагалі збиткова
2587715
Повідомлень: 230
З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:42
2587715 написав: kingkongovets написав:
примітивні стереотипи і упередження можуть вбити будь який бізнес
Ви можете здати свою нерухомість туркам за 15%, які вщент вб'ють ремонт, але не кажіть що вона приносить 15%, бо з цієї доходності треба вирахувати вартість нового ремонту, і після цього може статися, що ваша нерухомість взагалі збиткова
я здаю комерцію де ремонти під себе роблять самі орендарі, які самі його потім і вбивають, тому весь цей пасаж одразу мимо
а нормальний умовний майстер манікюра, або такий же умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники, а якщо ви до того ж пустите її жити з її маленьким генетичним ур** типу йорка, тоя або мальтіпу - вона вам ще й залишить подвійний залог та ще й погодиться на підвищену на 10-15%% ціну
це так би мислив я, якби здавав квартири
але я віддаю перевагу комерціі, бо з нею в рази менше гемору хоча й на порядки більше нюансів, які треба враховувати
на дуже багато порядків більше, але на те й існує досвід, знання та вміння їх використовувати
занадто багато стало в лендлордстві таксистів і чистильщиків взуття, які живуть сталими примітивними догмами та стереотипами і не здатні або просто не бажають мислити і діяти креативно - тому й результати у всіх в цій діяльністі дуже різні
зи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці, але здається і про це я вже багато разів писав, знову я стаю занадто настирливим, намагаючись поділитись знаннями та досвідом, які на профільному форумі нікому не потрібні, а лише провокують хейт у диванних експертів
kingkongovets
Повідомлень: 11937
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2741 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:58
kingkongovets написав:
а нормальний умовний майстер манікюра, або такий же умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники, а якщо ви до того ж пустите її жити з її маленьким генетичним ур** типу йорка, тоя або мальтіпу - вона вам ще й залишить подвійний залог та ще й погодиться на підвищену на 10-15%% ціну
А потім за той подвійний залог ще й освіжити квартиру.
До речі дійсно було багато запитів з собачкою, хоч і написано - без тварин. А якщо беруть з тваринами, то там мабуть та квартира на розрив.
P.S. Єдиний момент - цим мальтіпу чи як їх там часто пелюшки на ламінат стелять. Попаде той собакен в пелюшку чи промаже - хазяйці якось пох.
kingkongovets написав:
зи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці,
Цей метод спрацює мабуть тільки інстаграмними квартирами, а також з будинками. Самі звичайні квартири - хз, є сумніви...
Natt
Повідомлень: 2039
З нами з: 09.08.15
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 516 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:59
2587715 написав:
Фотки норм - контингент не влаштовує. Зара треба селити лише хлопців 22-23р, програмістів. А таких мало
А потім за кілька днів до 23-річчя ваш програміст здрисне в Польщу, залишивши Вам на згадку свої лахи
Natt
Повідомлень: 2039
З нами з: 09.08.15
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 516 раз.
