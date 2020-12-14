а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:23
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:26
зумери
зумери побачили рекламу кінконгівця в тіктоці і так і кинулися орендувати комерцію
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:36
Тик-ток?
Я ни разу его не открывал. Слышал что там малолетки всякие тупые приколы постят.
И вообще что это неполиткорректный ресурс, не помню почему, так как вообще ним не интересовался.
Я мыслю так- если там фигню пхать какую, то может пойдет.
А если средний чек полмиллиона? Гривен,понятно.
Но это уже не по теме,понятно. По теме-недвижимость.
ОЛХ. Даже не смотрю Домриа,так как если у продавца не дошли руки выложить на ОЛХ, что с ним не так?
Как и с авто-авториа. Больше ничего не нужно,зачем?
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:42
Господар Вельзевула
там давно не только малолетки и приколы
тикток занимает миллионы человеко-часов внимания, многие даже в обычный интернет не каждый день заходят уже давно
или думают, что тикток и инста это и есть то, во что превратился интернет
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:44
ТТ класний інструмент. Але. Маю доступ до вебаналітики, ніші абсолютно різні. Щодо трафіку і конверсії, то беззаперечний лідер - Гугл (органічний пошук і контекстна реклама). І Інста таки приносить реальних клієнтів. ФБ мертвий, так.
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
насправді 1к$ для Києва - це просто базова ставка нормального безпроблемного фахівця з будь якої галузі, туди ж відносяться курьєри та таксисти, навіть не впевнений що такий прибуток задовольнить офіціанта і точно ні бармена, працівниці бьюті сфери, працюючі в норм локаціях з платоспроможною публікою без проблем заробляють 3-5, найрозкрученіші та трудодюбиввші з них до 10 і я вже мовчу про блогерів та інфлюенсерів, там взагалі космос
і це тільки маленька частина тих хто дійсно непогано заробляє, косарь для життя в Києві наразі просто базовий мінімум на їжу, оренду та бензин, не більше
це тобі не горіхи з лісу кравчучками тягати, уявляючи себе «фінансово-незалежним» діогеном)
айті, флай, вже на спаді і я особисто попереджав тебе про це ще рік-півтора тому, а ти реготав тоді наді мною як гієна
що, зараз так же смішно? чи до тебе це ще не дійшло?
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
інста працює як прайс лист або бізнес-візитівка, тому й можна сказати що вона приносить клієнтів, але трафік туди генерує саме тт і працювати вони мають в парі
до речі в парі тт може дуже успішно працювати і з тгк, переливаючи трафік туди
смішно читати що тт працює лише для чеків до 100$, попитайте про це найуспішніших автоперекупів та рилів, працюючих в найдорожчих сегментах, спитайте про це рестораторів та продавців брендового одягу, поцікавтесь скільки реально заробляють на рекламі впізнавані тіктори, там реальний космос, та просто подивіться хто насправді є орендарями дизайнерських квартир в актуальних бізнес жк, що у них на руках і у вухах, на чому вони їздять і у що вдягнені
не вивчав спеціально статистику, але знаю з перших рук що ті хто раніше рекламувався через гугл відкривши для себе тт про нього майже забули, бо тт на порядки ефективніше
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:13
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
смійся смійся, дурнику)
хоча саме смішне тут якраз те, що підстаркуватий лендлорд розповідає що таке тікток матьорому (по легенді) ойтішнику)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 26 жов, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 00:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
