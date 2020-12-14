RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:тому що мені з головою вистачить і edition one)
та й електричний брабус - це смішно)

і то я так, до слова сказав, це ж ти про салони почав)

а шо - жабка реально піддавила?) не віриш?)

це тобі не «новий» рейндж з торгівлі овочами бггг)

єдине шо - пільги на електрички продлили, так би може я ще б почекав
Я якось авівками перехворів ще років 15 тому. Тут на дачі хочу 7 мансардних вікон поставити - то по ціні мабуть вийде подорожче ніж твій біток
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:Я якось авівками перехворів ще років 15 тому. Тут на дачі хочу 7 мансардних вікон поставити - то по ціні мабуть вийде подорожче ніж твій біток
точно жаба порвала)
це нова машина з салону ще й з кучею допок, бідося)
коштує як трьоха з ремонтом в київському бізнесі)

вікна мансардні бгг)
ти реально смішний
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:kingkongovets
пільги на електрички продлили, так би може я ще б почекав


Ого!
Не чув.
Гарна новина.
Думав не встигаю , а тепер і не поспішаю
ну правда поки що не остаточно, але настрій мені трохи вже зіпсували, мабуть в листопаді все ж приймуть остаточно, а мені ще попередню електричку треба продати, думав якраз в січні і виставлю на продаж

https://www.unian.ua/economics/auto/dov ... 72004.html
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:це нова машина з салону ще й з кучею допок, бідося)
Ваша зацикленість на автівці як на ознаці успіху видає в вас бідну людину
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:це нова машина з салону ще й з кучею допок, бідося)
Ваша зацикленість на автівці як на ознаці успіху видає в вас бідну людину
здається це якраз тебе на ній попаяло, я про неї тут взагалі згадав лише через казки про «новий» рендж з салону твого кента шо картоплею торгує)

забудь, бо я можу ще й про інші свої корчі розповісти і тебе взагалі порве як хомʼячка)
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:забудь, бо я можу ще й про інші свої корчі розповісти і тебе взагалі порве як хомʼячка)
Краще покажіть свій вид з вікна і все стане зрозуміло
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:забудь, бо я можу ще й про інші свої корчі розповісти і тебе взагалі порве як хомʼячка)
Краще покажіть свій вид з вікна і все стане зрозуміло
а техпаспорт з номерами не треба?)

краще заспокойся вже, припини ганьбитись і спробуй нарешті свою хату нещасну здати

не я цей флуд про машини почав
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:а техпаспорт з номерами не треба?)

краще заспокойся вже, припини ганьбитись і спробуй нарешті свою хату нещасну здати

не я цей флуд про машини почав
То в вас навіть вікна в підвалі нема?) На дорожче житло грошей не встачило?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:а техпаспорт з номерами не треба?)

краще заспокойся вже, припини ганьбитись і спробуй нарешті свою хату нещасну здати

не я цей флуд про машини почав
То в вас навіть вікна в підвалі нема?) На дорожче житло грошей не встачило?
ну реально, не ганьбись, це жалюгідно
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:13

  kingkongovets написав:я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку

зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon, ще досі відмічаю)


Вітаю ! )
