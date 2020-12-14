RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12563125641256512566
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  kingkongovets написав:я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку

зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon, ще досі відмічаю)


Вітаю ! )
дякую!)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11967
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:34

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:я нікого не заспокоюю, я просто знаю життя і вмію в логіку

зи: і якщо вже мова про те пішла - тільки в пʼятницю отримав свого нового G580 one editon, ще досі відмічаю)


Вітаю ! )

Мені здається машина не дуже. Бо «не сильно щось її беруть» 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16931
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 12563125641256512566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17273341
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6766166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 79743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2673)
26.10.2025 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.