Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

George Tuka

Пишуть, що це - Київська Дарниця.
Червона плитка - велодоріжка.
Не можу уявити собі ту кількість людей, які були залучені до цього зразку ідіотизму: від проектантів, до будівельників!
І не знайшлось того, який би сказав:
- Стоп! Що ж ми робимо?!
Я не прихильник суцільної «велосепедизації» та «пішохідизації» столиці, коли, заради задоволення потреб сотні громадян ігноруються потреби десятків тисяч киян.
Те, що ви бачите - квінтесенція всього цього анти-автомобільного ідіотизму, який охопив Київ останніми роками.
Замість того, аби шукати дієві рішення проблеми збільшення кількості авто в місті, міська влада з головою кинулась в «заборонізацію». Таке відчуття, що всі ці кульки-стовпчики-доріжки - один великий бізнес-проект.

flyman
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:Київ - найкраще місто в світі!
все що не біля моря, та вище 45 широти - то все клоака непридатна для життя
то нашо ти тоді тут так страждаєш, бідося?)
чого тоді ви всі сюди так настирливо претесь?

ейрмакс намба ту бл
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:то нашо ти тоді тут так страждаєш, бідося?)
Так я в цій клоаці виріс, і маю там нерухомість
2587715
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тука - му*** и кончене бидло
особисто мав з ним і з його охороною конфлікт, коли зробив їм зауваження за парковку двох їх корчів посеред тротуару біля стріпака Доллз на В Васильківській

реально безкультурне и ссикливе чмо, ховався за спини своїх бичків і лякав аваковим бггг
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:то нашо ти тоді тут так страждаєш, бідося?)
Так я в цій клоаці виріс, і маю там нерухомість
то навіщо жити в місті, яке ти вважаєш клоакою?

логіка де?
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:то навіщо жити в місті, яке ти вважаєш клоакою?

логіка де?
На щастя вже там не живу)
2587715
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:49

велодорожки часто реально неудобно проложены
начиная от того, что неясно зачем их выкладывают плиткой, вместо нормального асфальта
так еще и при пересечении асфальтной велодорожки с примыкающими асфальтными дорогами и тд ОБЯЗАТЕЛЬНО зачем-то вкорячивают бордюр с каждой стороны, и езда по велодорожке превращается в скачку по этим бордюрам через каждые 10 метров.
и вот эту рекламу на тротуарах и вообще на дорогах, билборды и прочее *г**** нужно срочно выкорчевать и переплавить, и навсегда забыть о них.

но сама идея верная. давно пора заняться расчисткой и упорядочиванием тротуаров, чтоб проход по ним не был пересечением полосы препятствий
а рассказчиков про «велосипедизацию и пешеходизацию» для якобы сотни киевлян отправлять жить в село, где под каждым забором можно бросать свой драндулет и нет пробок, кроме как из коров
smdtranz
