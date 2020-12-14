smdtranz написав: kingkongovets



айтишникам повезло, что могут работать дистанционно, и за них конкурируют западные работодатели.



а так внезапно оказывается, что клепание глюкавых приложений и дурацких игрух не сверхважная для общества деятельность, где-то на уровне водителя фуры или хорошего электрика и оплачивается она наравне с этими профессиями.



но у этого всего есть и другая сторона — на подходе 2.5 млрд конкурентов из Юго-восточной Азии и Африки. ведь можно не только на западные рынки работать, но и на восточных рынках труда

в тех регионах народ стремительно обучается, получает образование, в Индии вообще английский все знают, короче сплошная выгода.



этот процесс давно происходит в сфере гражданского флота, индусы, филиппинцы, индонезийцы массово заполняют рынок и соотв доходы там приближаются к обычной работе в варшавском ресторане официантом



тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования