моя сестра, яка жила в Чернігові, перебралась потім в Норвегію і тамsmdtranz написав:kingkongovets
айтишникам повезло, что могут работать дистанционно, и за них конкурируют западные работодатели.
а так внезапно оказывается, что клепание глюкавых приложений и дурацких игрух не сверхважная для общества деятельность, где-то на уровне водителя фуры или хорошего электрика и оплачивается она наравне с этими профессиями.
но у этого всего есть и другая сторона — на подходе 2.5 млрд конкурентов из Юго-восточной Азии и Африки. ведь можно не только на западные рынки работать, но и на восточных рынках труда
в тех регионах народ стремительно обучается, получает образование, в Индии вообще английский все знают, короче сплошная выгода.
этот процесс давно происходит в сфере гражданского флота, индусы, филиппинцы, индонезийцы массово заполняют рынок и соотв доходы там приближаются к обычной работе в варшавском ресторане официантом
тем более, что если разобраться, подавляющее большинство айтишников не являются ни инженерами, ни просто мыслящими людьми, а фактически являются обычными ПТУшниками после курсов и без нормального образования
теж працює дистанційно, хоча за професією не айтішнік, а рекламний копірайтер, заробляє цілком достатньо - ій вистачає і на життя в недешевій Норвегіі з чоловіком інвалідом, і на допомогу родичам і навіть може при всьому тому відкладати на будинок в Україні взамін зруйнованого
я це до того, що нема там в айті нічого надкрутого і надприроднього, нормальний фахівець в будь якій галузі може заробляти достатньо і дистанційно теж