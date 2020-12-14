Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
барабашов написав:Земляк ваш Николай ПГС что изучал в КИСИ Он съездил примерно тогда в штаты, поинтересовался ценами в NY на поюзаные флэты и понял что при паритете цен там и в матери городов руцких на хлам под капремонт что то скоро пойдёт не так и до цен Гонконга Подол не вырастет. Сперва пошло "нетак" всё таки там, на берегах Потомака и Гудзона.
и де можна його прогноз почитати? коля поїхав як зʼявилась можливість, от і все
а жодний обвалістівський прогноз тут не справдився і це незаперечний факт
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.
Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони? Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни. Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
Так це те, чого ви давно чекали- падіння нереальних цін на нерухомість, хіба ні?
kingkongovets написав:так хто тут передбачив падіння 2008го?
Я років 10+ назад дуже слідкував за курсом бакса , на цій гільці , але навіть ДС не міг дати приблизного напрямку не кажучи вже про цифри після коми і на мої запитання до усіх местных гуру финбазаря України шо приблизно буде у наступний місяць ? с умным видом мордылица прятали глаза в клаву.
барабашов написав:Земляк ваш Николай ПГС что изучал в КИСИ Он съездил примерно тогда в штаты, поинтересовался ценами в NY на поюзаные флэты и понял что при паритете цен там и в матери городов руцких на хлам под капремонт что то скоро пойдёт не так и до цен Гонконга Подол не вырастет. Сперва пошло "нетак" всё таки там, на берегах Потомака и Гудзона.
и де можна його прогноз почитати?
тут на цій гілці. З 2008 і далі уверх. Проте, насамперед тобі, пане ККЦ, потрібно приймати таблетки від безпам,ятства. Пройти курс лікування.
До речі, хороша пам,ять - це ознака інтелекту. І навпаки. Бувші трієшники можуть зайняти посади і/або розбагатіти лише на деструкції колись могутньої держави.
ККЦ, для тебя и твоих единомышленников-дерибанщиков, даю прогноз на ближайшие 2-3 года.
При таком управлении, под плотным контролем крепких бесхозяйственников, безракетных клоунов и торговок, анархический коррупционный Карфаген обречен. Полное исчезновение хуторянского образования.
