Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:21
пп "Батьківщина" ,
ВОНА - працює
п.с. пам'ятаю , у далекому дитинстві читали мені Українські народні казки , у одній з яких було таке одної з героїнь - "битий не битого везе" , коли на побитому вовку їде лисиця через яку його відмордували...
Vadim_
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:27
fox767676 написав:барабашов
ты Муамарыча не трожь
дурачье сейчас целует пески по которым он ходил
А Коля против мейнстрима никогда не шел, всегда был и есть твердо за Зе
Микола ніколи не висловлювався пряму на підтримку Зе, в нього скоріше претензії до Пороха.
Faceless
- Модератор
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:29
Faceless написав:
Микола ніколи не висловлювався пряму на підтримку Зе, в нього скоріше претензії до Пороха.
він адвокатував Зе при будь-якій нагоді
у контексті твердження барбашова про 21 квітня нічого і дискутувати
fox767676
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:33
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?
і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де
О, значить будинок в лісі (на природі, біля лісу) - те, що треба. Ну в крайньому випадку на краю лісу, щоб був невеличкий краєвид. А так - топ тема, дякую,що поділились. Це - мрія.
Але вас відговорювати не буду. Більше людей житиме в чоловейніках - більше природи лишиться мені))
won
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:36
барабашов написав:Коля там был первый раз пр Буше-мл. и проверив цены на то, что можно и прикупить, был в шоке от киевских.
А переехал он наверно под оплэскы быдлу на стадионе 21 апреля.
а чого ж таки твій такий передбачливий коля київську нерухомість задорого не попровалював?
і тоді б він дійсно був би красавчиком
а так це чергове намагання натягнути сову на глобус
kingkongovets
