Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:20

  hxbbgaf написав:Готується бімба!
зРада ухвалила закон, який дозволить забирати в людей єдине житло за 17 гривень
https://www.facebook.com/groups/kramato ... 744350596/
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.

Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони?
Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни.
Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?

арештовувати все майно оце прокурори люблять.
Піднімуть леве.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:26

  smdtranz написав:
и двойной забор с колючкой под током, сейф с огнестрелом и охранник как минимум нужен)

щас сельский разбой это классика жанра, совершенно в открытую грабят одиноких пенсионеров, фермеров и других на отшибе цивилизации, пока все внимание идет городам.

Само собою зрозуміло, це все має бути. Огороджувати треба всю ділянку, включно з так званим "городом", якщо ділянка куплена в когось із сільських. Сусіди можуть дивитись косо - типу шо це, в усіх на городі картопля i без забору, а в цих - забор i газон - але то головне мати захист вiд таких заздрiсників; а після впровадження цих всих методів захисту життя буде чудове на такі території - на отшибі, в свому домі.

  Vadim_ написав: Посил був основний не купувати у "старому" селі , до міста 5-10 хвилин на авто і 20 х.пішки до АТБ а краще 10 :) ,або десь де до сусідів 10 км. так як сусіди то майже назавжди , вони у злиднях а ти побудував таку хату , будуть ненавидіти і заздріти

А де тоді, якщо не в старому селі, можна придибати? І чи можна все ж у "старому селі" налаштувати все на свій лад та з гарантованим захистом від злиднів-заздрісників?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:27

  smdtranz написав:
  Faceless написав:Тільки мені здається, що є протиріччя
- нікого нема на надцять кілометрів навколо
- є електрика, газ і вода на ділянці

Коли до найближчих елементів цивілізації типу банального сільмагу десяток кілометрів - це теж особливий шарм мабуть :mrgreen:


и двойной забор с колючкой под током, сейф с огнестрелом и охранник как минимум нужен)

щас сельский разбой это классика жанра, совершенно в открытую грабят одиноких пенсионеров, фермеров и других на отшибе цивилизации, пока все внимание идет городам.

Я же вроде внятно написал, 5-10 минут до города а в таких местах не живут наркоманы и бомжи и они знают шо там почьти в каждом дворе охрана или хозяин со стволом, могут без предупреждения прострелить ногу а то и голову
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:так хто тут передбачив падіння 2008го?

В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...
Відповідно тільки доларовий кеш.
Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый :mrgreen:


так ви встигли скинутись по оверпрайсу?
за аляка щось таке чув, але вже ретроспективно, я тоді форум ще активно не читав, бо ще продовжував займатись операційним бізнесом

але то глобальне перекредитування всього і всіх було тоді дійсно видно неозброєним оком, а ось українську кризу на ринку нерухомості обіцяє тут кожен диванний оналітєг на протязі багатьох років - і де воно все?

хто передбачив ковід? і вертольотні гроші? хто передбачив що ціни не впадуть ані післі повномасштабного вторгнення, ані після обстрілів енергетики, а тільки тимчасово просядуть?

хто очікував такий масовий попит під час війни?

і ще - порівнювати вартість метра в 2008 ісв 2025 - це звісно сильно

але ж знову ж таки - далеко не всі щось купували саме в 2008му, а за цей час навіть по найвищій ціні куплений обʼєкт мав давно відбитися в оренді, а що принесло за цей час золото окрім умовної курсової різниці?

ну я ще розумію коли нерухомість порівнює з золотом або криптою зелена молодь, яка не розуміє як насправді заробляє нерухомість, бо в переважній більшості ніколи її не мала, але ж ви то знаєте

ось я і дивуюсь
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:
  Faceless написав:Тільки мені здається, що є протиріччя
- нікого нема на надцять кілометрів навколо
- є електрика, газ і вода на ділянці

Коли до найближчих елементів цивілізації типу банального сільмагу десяток кілометрів - це теж особливий шарм мабуть :mrgreen:


и двойной забор с колючкой под током, сейф с огнестрелом и охранник как минимум нужен)

щас сельский разбой это классика жанра, совершенно в открытую грабят одиноких пенсионеров, фермеров и других на отшибе цивилизации, пока все внимание идет городам.
шо є то є, помпа 12+ маст хев
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:44

  won написав:
  smdtranz написав:
и двойной забор с колючкой под током, сейф с огнестрелом и охранник как минимум нужен)

щас сельский разбой это классика жанра, совершенно в открытую грабят одиноких пенсионеров, фермеров и других на отшибе цивилизации, пока все внимание идет городам.

Само собою зрозуміло, це все має бути. Огороджувати треба всю ділянку, включно з так званим "городом", якщо ділянка куплена в когось із сільських. Сусіди можуть дивитись косо - типу шо це, в усіх на городі картопля i без забору, а в цих - забор i газон - але то головне мати захист вiд таких заздрiсників; а після впровадження цих всих методів захисту життя буде чудове на такі території - на отшибі, в свому домі.

  Vadim_ написав: Посил був основний не купувати у "старому" селі , до міста 5-10 хвилин на авто і 20 х.пішки до АТБ а краще 10 :) ,або десь де до сусідів 10 км. так як сусіди то майже назавжди , вони у злиднях а ти побудував таку хату , будуть ненавидіти і заздріти

А де тоді, якщо не в старому селі, можна придибати? І чи можна все ж у "старому селі" налаштувати все на свій лад та з гарантованим захистом від злиднів-заздрісників?

Недалеко від міст є старі села на околицях яких э так звані новостройки.
У мене і сусідів звичайні паркани не вище 2 м. і ніякої егози https://setka-rabica.com/egoza по периметру с вишками и кулеметниками.

Ищите.

п.с. а шо, в городе не выставляют хаты и не бьют по морде в подъезде или возле ?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  smdtranz написав:
  Faceless написав:Тільки мені здається, що є протиріччя
- нікого нема на надцять кілометрів навколо
- є електрика, газ і вода на ділянці

Коли до найближчих елементів цивілізації типу банального сільмагу десяток кілометрів - це теж особливий шарм мабуть :mrgreen:


и двойной забор с колючкой под током, сейф с огнестрелом и охранник как минимум нужен)

щас сельский разбой это классика жанра, совершенно в открытую грабят одиноких пенсионеров, фермеров и других на отшибе цивилизации, пока все внимание идет городам.

Я же вроде внятно написал, 5-10 минут до города а в таких местах не живут наркоманы и бомжи и они знают шо там почьти в каждом дворе охрана или хозяин со стволом, могут без предупреждения прострелить ногу а то и голову
та які там наркомани і бомжі, якщо до тебе вночі приїде бусик з трьома-чотирма озброєними хлопцями і вони першим же пострілом вбʼють твого улюбленого алабая, то ти той бусік разом з жінкою сам і загрузиш
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:так хто тут передбачив падіння 2008го?

В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...
Відповідно тільки доларовий кеш.
Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый :mrgreen:
Пошук вже працює
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Вибачаюсь! Написал немного по де***(с) Посил був основний не купувати у "старому" селі , до міста 5-10 хвилин на авто і 20 х.пішки до АТБ а краще 10 :)або десь де до сусідів 10 км. так як сусіди то майже назавжди , вони у злиднях а ти побудував таку хату , будуть ненавидіти і заздріти


ти ціни на таке щастя біля Києва собі уявляєш, хвантазер?)
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 14:01

  kingkongovets написав:
UA написав:
  kingkongovets написав:так хто тут передбачив падіння 2008го?

В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...
Відповідно тільки доларовий кеш.
Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый :mrgreen:


так ви встигли скинутись по оверпрайсу?
за аляка щось таке чув, але вже ретроспективно, я тоді форум ще активно не читав, бо ще продовжував займатись операційним бізнесом

але то глобальне перекредитування всього і всіх було тоді дійсно видно неозброєним оком, а ось українську кризу на ринку нерухомості обіцяє тут кожен диванний оналітєг на протязі багатьох років - і де воно все?

хто передбачив ковід? і вертольотні гроші? хто передбачив що ціни не впадуть ані післі повномасштабного вторгнення, ані після обстрілів енергетики, а тільки тимчасово просядуть?

хто очікував такий масовий попит під час війни?

і ще - порівнювати вартість метра в 2008 ісв 2025 - це звісно сильно

але ж знову ж таки - далеко не всі щось купували саме в 2008му, а за цей час навіть по найвищій ціні куплений обʼєкт мав давно відбитися в оренді, а що принесло за цей час золото окрім умовної курсової різниці?

ну я ще розумію коли нерухомість порівнює з золотом або криптою зелена молодь, яка не розуміє як насправді заробляє нерухомість, бо в переважній більшості ніколи її не мала, але ж ви то знаєте

ось я і дивуюсь

З літа 2008 інвест нерухомості не мав.
За часів великої інфляції повинен буди якісь орієнтир? яка альтернатива золоту?

Кожне покоління критикує молодь. Це нормально.
Українська молодь хоче все і відразу. Це відрізняє від європейців.
Реальна рентабельність оренди в Києві 3-5% їх дивує. Перераховують і думають що щось з калькулятором. Потім розуміють що щось щось орендодавцями.
Powered by phpBB.