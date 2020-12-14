kingkongovets написав:вона там і була найдешевша в місті і все саме через Ретровіль і надлишкову кількість комерційних приміщеньБетон написав:
а ще краще здавати так комерцію
а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря
Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
Аренда там упала до 500 баксов. А всё из-за количества квартир на отшибе города
500 гривень напевно? при тому що оренда стріт рітейла в Києві коштує від 1000 грн за метр
про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще