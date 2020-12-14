|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:47
Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.
Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний. Адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.
Протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.
Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.
Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11993
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2753 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:17
Frant написав:
Ккц, чому ти завжди, завжди хвалиш українську владу?
пане дОцент, а ти дійсно інженер ?
чи ти банальне московитське трепло ?
Якому серпом по яйцям, що в Києві щось робиться з інженерної точки зору
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12570
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 10 лис, 2025 21:48
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Три года уже подобное происходит, но потом обстрелы прекращаются, что-то ремонтируют и как-то живем.Еще не разу не совпали реальные морозы и многодневные блекауты.
Везло, наверное..
Сам коллапса не жду, и пока не вижу разницы между жарким летом 2024 и сейчас по отключениям. Шо тогда,шо сейчас периодами по 12-13 часов не было.
Коллапс начнется при двух вводных-морозы и отсутствие электричества от трех суток и более. Более суток- погаснут все ИБП, более недели-начнутся поломки генераторов, ажиотаж и подорожание топлива,в том числе искусственного происхождения.
Чисто потеоретизировать.
Ну а раз начали-то я вот до такой ситуации додумался. Короче ложится все наглухо, посидев два-три месяца в автономии я решаю пошукати кращої долі. Приезжаю на кордон,а мне говорят-а у нас света нет,и не будет никогда, база не работает и не будет, выпустить не можем.
И вот тогда я понимаю смысл пословицы "повадився глечик по воду ходити, поки йому вухо не відломили"
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 967
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:40
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
врємєнно, і то тільки "для інтіліхєнтів" тіпа Саркозі, що єчню не міг підсмажити дажє при всіх удобствах
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41437
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 11 лис, 2025 14:30
Господар Вельзевула написав:
Олежан написав:
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Три года уже подобное происходит, но потом обстрелы прекращаются, что-то ремонтируют и как-то живем.Еще не разу не совпали реальные морозы и многодневные блекауты.
Везло, наверное..
Сам коллапса не жду, и пока не вижу разницы между жарким летом 2024 и сейчас по отключениям. Шо тогда,шо сейчас периодами по 12-13 часов не было.
Коллапс начнется при двух вводных-морозы и отсутствие электричества от трех суток и более. Более суток- погаснут все ИБП, более недели-начнутся поломки генераторов, ажиотаж и подорожание топлива,в том числе искусственного происхождения.
Чисто потеоретизировать.
Ну а раз начали-то я вот до такой ситуации додумался. Короче ложится все наглухо, посидев два-три месяца в автономии я решаю пошукати кращої долі. Приезжаю на кордон,а мне говорят-а у нас света нет,и не будет никогда, база не работает и не будет, выпустить не можем.
И вот тогда я понимаю смысл пословицы "повадився глечик по воду ходити, поки йому вухо не відломили"
Поки що система існує за рахунок радянського запасу міцності. Причому - в усіх траекторіях. Всі інфраструктура, мости, дороги, атомні станції - все спадок СРСР, який керманичі-дерибаничі, ці грьобані клоуни, поступово пройопують.
Фільм "Свадьба в Малиновке" наяву.
pesikot написав:
в Києві щось робиться з інженерної точки зору
Ничего абсолютно не делается. Ставятся подпорки под советские мосты - это делание чего???
Что там с ракетами собственного производства? Как не было - так и нет, в заметном количестве? непосильная задача для последователей януковича-грушевского-скоропадского? Зато курс гривны держат, как янукович
Значит, петлюровский вагончик ждет новых пассажиров.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23290
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1782 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 14:34
Каждый, каждый вечер наступает вдруг!
Если ты без света - не беда, мой друг!
Если ты хоть где-то хоть чуть-чуть украл -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь есть с кэшем пакеты.
И горят фонари.
Здесь считают откаты.
От зари до зари.
Здесь министры танцуют.
Здесь всегда полный зал.
Здесь тебя расцелуют.
Если много украл.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2268
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17305220
|
|
|1380
|6790147
|
|
|3
|81595
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|