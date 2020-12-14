RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12583125841258512586>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Я делаю бюджетно. Он прав.
На бизнес класс пока денег у меня нет


бюджетно робила трайбека в своїх крушах, бюджетно робили Аркада, Інтергал та ДБК в своїх новобудовах, а тобі вдається робити цілком інстаграмну картинку, на яку молоді орендарі ведуться як мухи на гівно та ще й занедорого - це золотий перетин, головне встигнути це все вчасно продати
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11998
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2755 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:56

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили. :shock:

Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.
То вони ще не доросли до Житомира

Намагався звернути їх увагу на Чабани, або хоча б на Київ. Ніт, кажуть, що по Вінниці?!
airmax78
 
Повідомлень: 42973
З нами з: 25.10.12
Подякував: 988 раз.
Подякували: 5355 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:58

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили. :shock:

Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.

Умань столиця Вінниці, вам би як одеситу з поскота не знати, годі хупсою прикалуватися бо можна мацою подавитися

Умань - це інше. Умань вічне, але сезонне місто. І сезон триває не так щоб дуже довго.
airmax78
 
Повідомлень: 42973
З нами з: 25.10.12
Подякував: 988 раз.
Подякували: 5355 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:16

В Тредсе некий Гречка ДМ. сокрушается что Киев трощат а цены не падают.
Тело живет возле ЮМЗ, мечтает слить свою хату и понахать в Киев, так грошей не хватает.
Вот что поддерживает на плаву КРЖН.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:00

  Господар Вельзевула написав:В Тредсе некий Гречка ДМ. сокрушается что Киев трощат а цены не падают.
Тело живет возле ЮМЗ, мечтает слить свою хату и понахать в Киев, так грошей не хватает.
Вот что поддерживает на плаву КРЖН.


«дайте ваенные цены» (с)
Hotab
 
Повідомлень: 17170
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:37

  Бетон написав:Я делаю бюджетно. Он прав.
На бизнес класс пока денег у меня нет


Звонки-просмотры есть при происходящем звиздеце?
То надо ждать очередных надежд,ложных,понятно, но кто-то поведется и расстегнет кошелек.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 18:58

  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:В Тредсе некий Гречка ДМ. сокрушается что Киев трощат а цены не падают.
Тело живет возле ЮМЗ, мечтает слить свою хату и понахать в Киев, так грошей не хватает.
Вот что поддерживает на плаву КРЖН.


«дайте ваенные цены» (с)

Возьмите
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10988
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 21:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11998
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2755 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 21:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

внєзапно
двіжуха на будмайданчику бфк Скай Тауерс

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11998
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2755 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 22:22

kingkongovets

неужели его таки продали?
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12583125841258512586>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17312757
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6793911
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 81921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10065)
15.11.2025 22:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.