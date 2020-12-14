|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лис, 2025 13:50
Бетон написав:Я делаю бюджетно. Он прав.
На бизнес класс пока денег у меня нет
бюджетно робила трайбека в своїх крушах, бюджетно робили Аркада, Інтергал та ДБК в своїх новобудовах, а тобі вдається робити цілком інстаграмну картинку, на яку молоді орендарі ведуться як мухи на гівно та ще й занедорого - це золотий перетин, головне встигнути це все вчасно продати
kingkongovets
Повідомлень: 11998
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2755 раз.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:56
Faceless написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили.
Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.
То вони ще не доросли до Житомира
Намагався звернути їх увагу на Чабани, або хоча б на Київ. Ніт, кажуть, що по Вінниці?!
airmax78
Повідомлень: 42973
З нами з: 25.10.12
- Подякував: 988 раз.
- Подякували: 5355 раз.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:58
flyman написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Така ж сама ціна оренди в Вінниці на однокімнатні квартири в моєму будинку.
Дім на Печерську дорівнює однокімнатній квартирі в Вінниці.
Як кажуть приплили.
Поясніть мені, що відбувається у Вінниці? Зараз був на конференції криптанів в Римі: багато хто запитував мене про Вінницьку нерухомість. Дикий ажіотаж. Вони її на мапі знайти не можуть, а все туди ж. Я робив умний вигляд, казав так-так, місто зростає, місто перспективне. А сам про себе думав: що б відбувається? Треба запитати у Хомякоїда.
Умань столиця Вінниці, вам би як одеситу з поскота не знати, годі хупсою прикалуватися бо можна мацою подавитися
Умань - це інше. Умань вічне, але сезонне місто. І сезон триває не так щоб дуже довго.
airmax78
Повідомлень: 42973
З нами з: 25.10.12
- Подякував: 988 раз.
- Подякували: 5355 раз.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:16
В Тредсе некий Гречка ДМ. сокрушается что Киев трощат а цены не падают.
Тело живет возле ЮМЗ, мечтает слить свою хату и понахать в Киев, так грошей не хватает.
Вот что поддерживает на плаву КРЖН.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 990
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:00
Господар Вельзевула написав:
В Тредсе некий Гречка ДМ. сокрушается что Киев трощат а цены не падают.
Тело живет возле ЮМЗ, мечтает слить свою хату и понахать в Киев, так грошей не хватает.
Вот что поддерживает на плаву КРЖН.
«дайте ваенные цены» (с)
Hotab
Повідомлень: 17170
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2535 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 13:37
Бетон написав:
Я делаю бюджетно. Он прав.
На бизнес класс пока денег у меня нет
Звонки-просмотры есть при происходящем звиздеце?
То надо ждать очередных надежд,ложных,понятно, но кто-то поведется и расстегнет кошелек.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 990
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:58
Hotab написав: Господар Вельзевула написав:
В Тредсе некий Гречка ДМ. сокрушается что Киев трощат а цены не падают.
Тело живет возле ЮМЗ, мечтает слить свою хату и понахать в Киев, так грошей не хватает.
Вот что поддерживает на плаву КРЖН.
«дайте ваенные цены» (с)
Возьмите
Investor_K
Повідомлень: 10988
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:37
За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.
kingkongovets
Повідомлень: 11998
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2755 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 21:46
внєзапно
двіжуха на будмайданчику бфк Скай Тауерс
kingkongovets
Повідомлень: 11998
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2755 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 22:22
kingkongovets
неужели его таки продали?
smdtranz
Повідомлень: 710
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
