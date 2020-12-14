|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:02
kingkongovets написав:
Бетон написав:Всё это фигня. Нужно делать, как я в 2014, строить многоквартирник бюджетный. Баблом скинуться
ага, якраз саме час
Freza написав:
https://censor.net/ua/news/3585293/sternenko-poperedjaye-pro-zagrozu-vtraty-derjavnosti
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...Люди живуть роблячи вигляд що нічого не відбувається.Типу війна є, але десь там далеко і до них не прийде.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:39
посетитель написав:Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...
і це теж було вже, забули?
2
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:07
Investor_K написав: Олежан написав:
с последний корупциональных новостей и зрады ...настроения вообще нет
и перспектив тут тоже
Мене така ж хандра накрила. Невесело
А что случилось? Перестали доверять пану "вайныНеБудет", товарижчу голобородьку с его миндичами, татаровыми, ермаками и бакановыми?
Впервые узнали про колоссальную коррупцию и тотальную безграмотность украинской высшей верхушки?
Надоел дешёвый популизм? Не понравились тетки-торговки на должностях премьер-министра и энергетики??? Я уверен, что нынешняя министр энергетики не в состоянии отличить диод от резистора, а конденсатор от транзистора.
Иностранные наблюдатели пишут: если зе-команда не начнет бороться с дезертирством, не запустит ракетную программу на полный ход - украинскому государству будет конец.
Это то, о чем я пишу с 2019 - негодяи просру.т свое государство, при таком управлении, по польский кордон.
Посему вкладывать какие либо деньги в киевскую недвижимость сейчас нет смысла.
Кстати, все мои прогнозы и оценки с 2011 были правильными, по оценке недвижимости и полной неспосоьности власти дерибанщиков хоть что организовать.
Жернова времени мелют медленно, но перетирают в труху крепких бесхозяйственников и безнаказанных коррупционеров
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:18
kingkongovets написав:
посетитель написав:Пару років назад мало хто думав що прийдеться тікати з Дніпра до Києва.Як би тут не довелося з Києва тікати...
і це теж було вже, забули?]
Ккц, повторение будет.
При таком управлении, когда верхушка страны открыто и безнаказанно ворует или работает на врага.
Как там баканов, миндич, Труханов и ещё тысячи чиновников - все ок?
У большинства память, максимум на неделю, я смотрю. Уже все забыли, все обещания зелёной власти 2019.
Самые страшные, самые лютые, самые масштабные враги украинского государства - украинские чиновники, те самые керманычи-дерибанычи.
Наверное, половина из них, имеет российские паспорта.
Это не мешает им занимать самые высокие должности.
Равно как и принимать на работу ближайших родственников. И принимать решения в интересах Московии.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 16 лис, 2025 21:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:26
Бетон написав:
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Да, я тоже не вижу альтернативы. Днепр умирает экономически в моей сфере, самый жир был бы Львов, но с ними я не уживусь, как и с поляками.
С вами-попробую. Я хитрый, личину одену, начну на мови балакать
Делал мониторинг рынка- половина звонила и тупо по русски базарила, и слыша в ответ мову, отчаянно пыталась соответствовать.
Короче Киев покатит
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:31
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
в 2014 році така сама ситуація. Донецькі купували, зараз дніпро буде. (Якщо що, то це жарт, нічого почитати не треба)
Мій знайомий ось на днях приїхав з дружиною - отримав право власності на 12 будинок у грейті, який я їм купив колись. Продавати передумали. Можливо будуть тікати з Дніпра до Києва і жити в цій квартирі
Да, я тоже не вижу альтернативы. Днепр умирает экономически в моей сфере, самый жир был бы Львов, но с ними я не уживусь, как и с поляками.
С вами-попробую. Я хитрый, личину одену, начну на мови балакать
Делал мониторинг рынка- половина звонила и тупо по русски базарила, и слыша в ответ мову, отчаянно пыталась соответствовать.
Короче Киев покатит
Что за проблемы со Львовом? Они до сих пор молятся на императора Франца-Иосифа и на СССР 1970...1980-х. . Это их кумиры. Свое ж государство в лице сырьевого придатка Китая и аграрного придатка Африки - им ...... и ещё ....
