Продає близько 10 бізнесів.
На інших агрегатах продає також комерційну нерухомість в центрі.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Людина щось знає ? Або власники бізнесу щось знають ?
Продає близько 10 бізнесів.
На інших агрегатах продає також комерційну нерухомість в центрі.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|