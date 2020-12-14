Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:03
Людина щось знає ? Або власники бізнесу щось знають ?
Продає близько 10 бізнесів.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... shop_basic
На інших агрегатах продає також комерційну нерухомість в центрі.
Хомякоид
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:08
Насколько мне известно,кофейни часто в минусе, какая там прибыль.
Господар Вельзевула
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:08
о, знову наш альтернативно обдарований зі своєю маячнею зʼявився)
kingkongovets
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:22
Господар Вельзевула написав:
Насколько мне известно,кофейни часто в минусе, какая там прибыль.
так там же ж написано який місячний прибуток - 650$
це при вартості «бізнеса» в 24К бгг
цікаво, на кого ще окрім хомяка це розраховано?
kingkongovets
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:26
Faceless написав:
“Зараз уже робота будівельника — престижна. Можна бути не айтівцем, а будівельником і заробляти також нормальні гроші», — каже Володимир Рибак, маляр, що став відомим через TikTok.
В Україні вартість послуг у сфері робітничих спеціальностей щодня підвищується. Нині плиточникам пропонують до 120 тисяч гривень у місяць, сантехнікам до 100 тисяч, а електрикам до 80 000.
https://hromadske.ua/ekonomika/254214-1 ... 2BKk2Hq-Kg
у таксистов в киеве это минимальный план в день
І скільки ж це поїздок в середньому треба зробити?
Фейслес проти Києва Фейслеса?
flyman
3
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:28
kingkongovets написав:
400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))
Вночі це одна-дві тисячі, а 600+ це в дощ наприклад з Трої на Вєнік. Але ж не середня
вночі в дощ з Троі на Вєнік якщо за двушку зможете доїхати це буде дуже потужна перемога
по центру 3-5 км вдень це 200-500 мінімум
З Теремків на ж.д. вокзал 260 грн.
flyman
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:30
flyman
Фейслес проти Києва Фейслеса?
Яка вартість таксі в Києві?
З Теремків на ж.д. вокзал 260 грн
Це на колясці ти віз?
- ти знаєш, що жінки кажуть, коли бачать лисого неряшливо одягнутого чоловіка?
- Ні.
- А Флайман знає.
Hotab
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:35
airmax78 написав:
Девушка приоткрывает тайну дикой инвест привлекательности Винницы:
https://www.instagram.com/reel/DKaIIkgI ... RxNHZzMw==
"Завела себе мужика - теперь Киев для нее бесплатный"... наверное некоторые домашние животные тоже думают что это они заводят себе хозяев и теперь для них все бесплатно.
Скажемо їй, що Софіївська Борщагівка це не Київ?
flyman
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:54
kingkongovets написав:
Насколько мне известно,кофейни часто в минусе, какая там прибыль.
так там же ж написано який місячний прибуток - 650$
це при вартості «бізнеса» в 24К бгг
цікаво, на кого ще окрім хомяка це розраховано?
Василь, в обліківки 10 бізнесів продається, розплющ очі
Хомякоид
Додано: Вів 18 лис, 2025 20:56
Хомякоид написав:
Насколько мне известно,кофейни часто в минусе, какая там прибыль.
так там же ж написано який місячний прибуток - 650$
це при вартості «бізнеса» в 24К бгг
цікаво, на кого ще окрім хомяка це розраховано?
Василь, в обліківки 10 бізнесів продається, розплющ очі[/quote]і шо, дебілоїд?)
kingkongovets
