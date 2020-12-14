і шо, дебілоїд?)[/quote]
Ти б*** не можеш побачити що обліковка 10 бізнесів продає ?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:00
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:05
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ще раз - і шо з того, гальмо ти клінічне?)
це не «бізнеси», це тупо пройобані гроші
я тих хто хоче кавʼярню відкрити навіть на перегляди не запрошую, бо то не бізнес, а шляпа повна
