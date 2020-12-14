|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:34
Прохожий написав: Бетон написав: Бетон написав:
В цих країнах платят податок з прибутку
сколько %?
Ну в Польше, например, 0%, если я покупаю недвижимость
взамен в течение 3х лет после продажи.
Если выполнить приведенный расчёт процента от прибыли, то в Украине он составит около 40%.
США 15%
сколько ты заплатил при покупке недвиги подскажи?
если не ошибаюсь в Украине все налоги при купле/продаже недвиги составляют аж 1% с оценки в ПФ с покупана)
не?
При продаже квартиры в Польше, я не плачу налоги с продажи, если в дальнейшем куплю квартиру в течение 3 лет.
Это называется реинвестирование. В Испании тоже такое есть.
При покупке квартиры в Польше у девелопера я заплатил налог 0%
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:39
TUR написав: Damien написав:
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
Додано: Суб 22 лис, 2025 08:49
Damien написав: TUR написав: Damien написав:
Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Исходя из последних новостей - упадут и существенно.
Можно быть турбопатриотом, но есть еще объективная реальность. Которая говорит о том, что с 02/2022 по 2025 год в Луганске/Донецке стоимость квартир и аренды поднялась в 5(пять) раз и на данный момент примерно равна(или даже превышает) киевским в аналогичным локациях.
В Крыму тоже самое. До оккупации цена была намного ниже, чем сейчас
