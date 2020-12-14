RSS
Суб 29 лис, 2025 18:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.


не зрозумів до кінця сенс цього посту - під час війни обовʼязки по розвитку та підтримування нормального стану столиці і її інфраструктури треба відмінити, а на КМДА навісити функціі МО?

так ми їх не для того обирали

ви транспортний експерт типу «інженера» Петрука? чи вмієте будувати дешеві і якісні розвʼязки краще?

ви достатньо комфортно живете в доглянутому місті під час війни, яке постійно піддається безпрецедентним обстрілам, ще не баченим в світовій історіі і все ще чим то незадоволені?

моя вам порада - не гневіть бога

зи: за власну брехню, що мости і розвʼязки почали будувати і реконструювати тільки після початку війни вибачитись бажання нема?

ззи: функціі КМВА вже погуглили, чи ви вище цього, головне - накинути з дивану гівнеця?
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 19:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 19:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Олександром)
Суб 29 лис, 2025 19:45

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Олександром)

Ф......о?)))
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="5911514:kingkongovets"]знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі

часом нє Олександром звуть?
Олександром)

Ф......о?)))[/quote]Г….т)
Суб 29 лис, 2025 20:20

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
Прохожий написав:часом нє Олександром звуть?
Олександром)

Ф......о?)))
Г….т)[/quote]
тоді маку щастя бо Ф....о після коли у кінці 90х на початку 00х став гендіром та привів потужну компанію заліза та ІТ до колапсу у 2015му та був гвнебно вигнан власником(запізно)...
Суб 29 лис, 2025 23:04

  kingkongovets написав:
посетитель написав:Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.


не зрозумів до кінця сенс цього посту - під час війни обовʼязки по розвитку та підтримування нормального стану столиці і її інфраструктури треба відмінити, а на КМДА навісити функціі МО?

так ми їх не для того обирали

ви транспортний експерт типу «інженера» Петрука? чи вмієте будувати дешеві і якісні розвʼязки краще?

ви достатньо комфортно живете в доглянутому місті під час війни, яке постійно піддається безпрецедентним обстрілам, ще не баченим в світовій історіі і все ще чим то незадоволені?

моя вам порада - не гневіть бога

зи: за власну брехню, що мости і розвʼязки почали будувати і реконструювати тільки після початку війни вибачитись бажання нема?

ззи: функціі КМВА вже погуглили, чи ви вище цього, головне - накинути з дивану гівнеця?



Те що я бачу і по чому я їжджу до війни не було.І так, я дійсно не розумію яка така нагальна потреба будувати ці багатомільярдні розв'язки, естакади, стадіони і т.п.Будь це в мирний час я б перший говорив би що дивіться як все правильно роблять.У військовий час я це не розумію.Ну або у нас усі військові потреби повністю закриті і стільки грошей що їх можна пустити на таке будівництво.

Один просто гроші роздає, інший дороги будує.І в той же час розповідають про те що грошей на дронову програму не вистачає.Парадокс.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 10:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Те що я бачу і по чому я їжджу до війни не було.І так, я дійсно не розумію яка така нагальна потреба будувати ці багатомільярдні розв'язки, естакади, стадіони і т.п.Будь це в мирний час я б перший говорив би що дивіться як все правильно роблять.У військовий час я це не розумію.Ну або у нас усі військові потреби повністю закриті і стільки грошей що їх можна пустити на таке будівництво.

Один просто гроші роздає, інший дороги будує.І в той же час розповідають про те що грошей на дронову програму не вистачає.Парадокс.
а все ж таки трохи подумати - нє, ніяк?

ну ви ж ніби не такий упоротий неадекват як франт?

ви різницю між державним та київським муніципальним бюджетами розумієте?

процес та час голосування і затвердження бюджетів міста на його нагальні потреби уявляєте? ну хоча б навскидку, нє?
процедуру проведення тендерів, обирання підрядників, решту підготовчої робот - на це теж потрібен час

а це все - прямі обовʼязки влади міста, які з неї ніхто не знімав і до яких в час війни додалося ще безліч завдань, навіть не буду їх перераховувати і ті хто на власні очі з цим стикався або бачив цю роботу вам підтвердить, що робиться це доволі чітко, швидко і організовано - я вже зрозумів що ви бачите лише те що вам потрапляє очі по дорозі на роботу - ну так попитайте людей, поспілкуйтесь як це відбувається

і навіть при всьому цьому київська влада знаходить можливість надавати відчутню допомогу бойовим підрозділам, можу це підтвердити особисто - весною 22го наш підрозділ, працюючий по комунікаціям ворога під Києвом був майже повністю
забезпечений вантажним транспортом владою міста, київпастрансівські крази-тягачі та маршрутні богдани нас тоді врятували

про нарікання на розвиток та підтримування в належному стані транспортної інфраструктури столиці країни, яка веде війну, від дорослої та ніби притомної людини взагалі якось дивно чути

особливо якщо згадати що київські мости через Дніпро практично безальтернативні

це як нарікання диванних зрадойобів та ухилянтів на ремонт доріг біля лбз - той хто ними користувався або був по ним евакуйований не роздумуючи одразу зарядить диванним критиканам в табло за цей гнилий базар, повірте

з пропержених диванів та зза керма по дорозі на роботу в Києві це не відчути

зи: і хоча це явний оффтоп тут, але якщо вже ви затронули тему фінансування дронів - на етапі теперішньої стрімкої динаміки розвитку даних технологій стандартне планування і фінансування цього напрямку просто неможливе - все занадто швидко змінюється і розвивається щоб використовувати звичайну бюрократичну процедур згідно існуючих законів і термінів - бпла неможливо наробити завчасно і з запасом, бо вони застарівають за місяці а то і тижні, це не снаряди і міни

те ж саме стосується і сфери реб/рер - кажу все це як людина, яка трохи дотична до теми
