Додано: Чет 04 гру, 2025 08:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 04 гру, 2025 10:15
добудують супер міст і запустять супер метро Погрєби-Республіка і вжухххх
Додано: Чет 04 гру, 2025 10:27
Гадаю багато переселенців зі Сходу щоб 2 рази не бігати оберуть саме Ужгород.
Бо напряжонка у відносинах з москвою залишиться
За словами місцевих харків'яни вже багато набудували цікавих закладів.
Квартири здаються ще азіатам, у Києві вони майже зникли, а тут повно
І так ви знов надто пафосно написали про освіту, ІТ
Освіта деградує, перспективи ІТ під питанням
Та і удальонка все більше рулить.
Не тільки українські ухилянти працюють з дому
Бачу що американські колеги теж
боюсь що у київські офіси не скоро можно повернутися через суперечки щодо сценариїв мирного процесу, що потенційно можуть перерости у поножовщину , і не тільки словесну
Навіщо це скупчення висоток у Києві вже не зрозуміло
Ні науки, ні великих грошей тут вже не робиться
Є така річ - рейтинг глобальних міст, читати - пртоверезить
Якщо прогулятися від Либідської до Поштової то від ендорфінів може скластися враження що Київ центр світу, але факти, сухі цифри річ упряма (теж зверніть увагу на динаміку в часі)
Бетон , камон
Це що зі звіту товаришів Шелеста та Щербицького за підсумками 10 п'ятирічки на урочистому відкритті 25 з'їзду ЦК КП УРСР ?
Хоча б половина Бориспіля запрацювало після війни і то щастя
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якщо чесно, я був би обома руками за те шоп впо і понаїхи оминали «депресивний і безперспективний» Київ і їхали повз
оці товпи вічно усім невдоволених понаїхів (та й киян теж) давно задовбали, чим менше тут народу тим комфортніше життя
особисто мені ці товпи ніякого прибутку не приносять і лише заважають і дратують
але ж якби ж
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А причём тут прибыль от бомжпонаехов? Они же в Киеве не отремонтированые наконец то с 91года общаги забили.
У тебя ж простоев по коммерции нет? Значит они в тех офисах работают и ногти с причёсками делают на твоей территории.
То что беженцы пожирнее уехали за Збруч - согласен.
У нас остались те, которым не по карману однухи по 205куе ни купить, ни снять за 30000.
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну всі ж гроші поїдуть в Ужгород, а решта в Вінницю ще, а в Києві будуть вікна дошками забивати
Додано: Чет 04 гру, 2025 15:10
Тебе просто дратують незнайомці і натовп. Це нормально.
Але це психологія, а не економіка.
Чим більше людей в місті, тим
сильніший ринок праці
вище середній дохід
більше інвестицій
Комфорт це не менше людей
Комфорт це:
швидкий транспорт
публічні простори
нові дороги
освітлення
безпека
Це організовується урбаністикою, а не відсутністю понаїхів
Натовпи — проблема тільки там, де немає інфраструктури
У всіх світових столицях понаїхи це не проблема, а двигун міста
світові столиці 70–85% мешканців там не народилися. І ніхто від цього не страждає. Навпаки — міста ростуть, багатіють і стають цікавими, бо їх формують приїжджі з амбіціями, а не корєнні, які всім незадоволені
Київ не село, де всі мають знати один одного і жити без руху.
Додано: Чет 04 гру, 2025 15:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
самий страшний комшар, це прокинутись, як в 2019 або в 2022 і їхати пустим містом немов Том Круз у Нью Йорку у фільмі "Ванільне Небо"
