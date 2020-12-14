RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 22:21

  Faceless написав:Схожі кейси бувають і в США
https://torontosun.com/entertainment/mu ... r-millions
Чувак продав будинок і через кілька років вирішив повернути назад. Правда, таки не вийшло, а в рашці доліна таку схему провернула

Я дійшов висновку, що всілякий треш, про який читаєш і думаєш "цього не може бути", вже колись траплявся десь в США, або навіть просто зараз періодично трапляється.
Країна виросла не стільки за рахунок демократії або добре організованих процесів в державі, скільки в результаті вдалої монетизації результатів двох світових війн.
1
3
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 22:31

  Shaman написав:
  Faceless написав:Схожі кейси бувають і в США
https://torontosun.com/entertainment/mu ... r-millions
Чувак продав будинок і через кілька років вирішив повернути назад. Правда, таки не вийшло, а в рашці доліна таку схему провернула

там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
