Вот будет мир\перемирие может даже приоткроют границы и терминал в Борисполе а количество ракет нацеленных на Киев и его мосты будет только расти и военные учения рф со стороны зоны отчуждения беларуси будут проходить регулярно и живите с этим
это те, что уже введены в эксплуатацию. а так то выбор есть, в пределах сотни можно взять не совсем уж конуру
другое дело Буковель вот там реально ценник серьезный, та и жить поприятнее, мне кажется. туризм, красиво, горы, инфраструктура, до Франыка норм дорога, можно ездить на выходные хз как со школами только. но не на пустом месте ж, там есть села и поселки, наверное, есть какие-то)
Бетон написав:дивитися треба на динаміку Ужгород стрімко зростає років за 10 буде як Братислава Київ зупинився у розвитку метро - нуль прогресу, загальні архітектурні переспективи погіршилися, ніяких амбітних проектів , все в стилі "опять 25" Чого нема в Ужгороді і є вдосталь в Києві так це водна рекреація - ні пляжів, ні яхтингу-каякінгу. Річка мілка, але вода проточна, навіть качки виглядають здоровішими
Поток переселенцев + венгерские паспорта + близость границы — это не органический рост. Это временный спрос, который исчезнет на 70–80% после стабилизации. В Киеве спрос — системный: там всегда будут люди, работа, образование, бизнес.
Инфраструктура — нулевая база против уже построенной экосистемы. В Киеве уже есть:
метро,
3 аэропорта (один пока не работает),
больницы уровня нации,
бизнес-центры,
университеты,
транспортные развязки и индустрия. В Ужгороде этого просто нет и не будет в обозримом будущем, сколько там ни строили евродворики.
Киев — бесконечная агломерация на миллион гектар. Ужгород — маленькое пограничное село. Земля, магистрали, промзоны — всё ограничено физически. Рост цен там не поддержан развитием экономики.
сейчас цены непропорциональны доходам. Средняя зарплата в Ужгороде даже близко не покрывает его текущие квадратные метры. Это тупо пузырь. В Киеве — есть арендаторы, корпорации, IT, посольства, студенты, внутренний туризм, медицина
Через 2–4 года:
Часть переселенцев вернётся в центральные и восточные области.
Военные выплаты уменьшатся.
Нормализуется рынок аренды. И что тогда? Кому сдавать квартиры в Ужгороде по 500€? Венграм? Чехам?
мда почитал про Ужгород... Вы наверно из тех людей кто думает что шведы в Швейцарии, а австрийцы в Австралии...вот так же у вас с познаниями про Ужгород. 99% написанного вами в реальности наоборот.
по теме ветки - распродал объекты в Днепре и Киеве. Вложился в Ужгороде. В качестве жизни и перспективе у Киева в будущем нет шансов против таких городов как Ужгород, Ивано-Франковск...может Одесса только потягается потому что море.
интересно по вашей логике в ZEZMAN GROUP наверно тоже дурачки сидят? полезли в неперспективный Ужгород вместо Киева? да?
Это ваш личный выбор. И Zezman туда полез, чтобы отыметь перегретый рынок. Отыметь и выкинуть, как кондом. Я призываю вас лишь быть на чеку. И срыгнуть из этого рынка вовремя. Для всего есть время.
Но не путайте временный хайп с долгосрочной перспективой.
Ужгород сейчас растёт не потому, что там появилось море, аэропорт, индустрия или новая Кремниевая долина. Он растёт потому что
переселенцы рванули к границе
часть чиновников и бизнесов вынужденно переехала
маленький рынок не выдержал резкого спроса
строек мало, предложение маленькое, цены вырасли.
Это не развитие города, это ломка рынка. Как только внешние факторы исчезнут рынок схлопнется. И все, кто сейчас говорят братислава за 10 лет, будут объяснять, что ну да, немного перегрелось, но зато красиво
Спрос должен опираться на экономику, а не на эмоции
Ужгород - нет метро, нет крупных работодателей, нет индустрии, нет университетских кластеров, нет бизнес-парков, нет транспортного узла, нет перспектив расширения
Мне сегодня звонила риелторша из Ужгорода. В Киев переехала. Не парьте мозги. Какая связь Кошице и Ужгорода? Мерседес тоже похож на таврию, 4 колеса. Дальше что? В Ужгороде появится инфраструктура? Экономика ЕС? Ипотека 3%? Рабочие места? У меня в грейте большой сильпо открывается, парк на набережной с лежаками. Что в Ужгороде?
Смішно читати откровенія українской Ыліти. Уровень интеллекта - как у хомячков и котиков.
На 2026 год -расходы на войну путинской России 1/3 годового бюджета. Ихнего годового бюджета! Поэтому, если кто то думает, что Россия оттяпает у дерибанычей и крепких бесхозяйственников ровно 4 области и сама остановится - он глубоко ошибается. Российская армия остановится там, где ее остановит украинская, под предводительством зеленского, ермака, миндича, баканова их игенералов. Иными словами: если примитивныек клоуны и дерибанщики, все эти "слуги" - не уйдут в отставку, то Ужгород или Ивано-Франковск не спасет представителей дерибан-Ылиты от российской оккупации.
П.С. Клоуны в вышиванках с хриплыми голосами, за 11 лет войны не в состоянии наладить даже производство двигателей внутреннего сгорания для средних и дальних БПЛА! В нужном количестве! Дегенераты какие-то. Про баллистические и крылатые ракеты - это неподъемно для даунов-клептократов. Кстати, Запад не даст клоуну ни ракет, ни технологий - это ж очевидно. И вообще, до Запада доходит, что надо бы сначала уменьшить украинскую коррупцию ти напрячт свое население, а только потом - немного оружия и немного денег , для дерибанщиков.
