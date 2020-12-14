RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аеропорт там доречі є
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Как только внешние факторы исчезнут рынок схлопнется.
И все, кто сейчас говорят братислава за 10 лет, будут объяснять, что ну да, немного перегрелось, но зато красиво


Они никуда не исчезнут
Я задолбался уже обяснять что вы в свое время натворили НЕПОПРАВИМОЕ
Ужгород значительно дешевле словацкой Кошицы рядом, никуда оно сильно не сдунется
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:32

  Faceless написав:Аеропорт там доречі є


аеропорт там пока чисто условный
но есть ли сейчас аэропорт в Киеве - известно лишь узкому кругу людей
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А в Кошмце 1К с ремонтом стоит 200кЕвро?
Именно такая же малюсенькая 1К как была в объяве недавно
С видом на ЕС
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:38

  барабашов написав:А в Кошмце 1К с ремонтом стоит 200кЕвро?
Именно такая же малюсенькая 1К как была в объяве недавно
С видом на ЕС


то хотелка выбивающася из рынка
в среднем ужгородский вторичный бизнес(ну средне между киевским КАН-комфортом и бизнес) клас 2куе за метр
брежневки 80х 1.2-1.5 куе
Кошица раза в 2 дороже
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот будет мир\перемирие
может даже приоткроют границы и терминал в Борисполе
а количество ракет нацеленных на Киев и его мосты будет только расти
и военные учения рф со стороны зоны отчуждения беларуси будут проходить регулярно
и живите с этим
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:54

барабашов

хз, ЛУН показывает новостройки вполне по обычным ценам

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-city-lux ... 0%BE%D0%B4

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-grand-hi ... 0%BE%D0%B4

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-park-lan ... 0%BE%D0%B4

это те, что уже введены в эксплуатацию. а так то выбор есть, в пределах сотни можно взять не совсем уж конуру

другое дело Буковель
вот там реально ценник серьезный, та и жить поприятнее, мне кажется. туризм, красиво, горы, инфраструктура, до Франыка норм дорога, можно ездить на выходные
хз как со школами только. но не на пустом месте ж, там есть села и поселки, наверное, есть какие-то)
smdtranz
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне сегодня звонила риелторша из Ужгорода. В Киев переехала.
Не парьте мозги.
Какая связь Кошице и Ужгорода? Мерседес тоже похож на таврию, 4 колеса.
Дальше что? В Ужгороде появится инфраструктура? Экономика ЕС? Ипотека 3%?
Рабочие места?
У меня в грейте большой сильпо открывается, парк на набережной с лежаками.
Что в Ужгороде?
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:У меня в грейте большой сильпо открывается, парк на набережной с лежаками.
Что в Ужгороде?


молчали бы уже про свою причастностность к этому позору ур** Киев
ни себе (многополосная трасса, отсутствие инфраструктуры), ни людям (ур** архитектура на видном месте)
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 11:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да уж, война так сильно искривила восприятие действительности у народа и пошатнула ценности. Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
airmax78
 
Повідомлень: 42986
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
