Додано: Вів 09 гру, 2025 10:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Аеропорт там доречі є
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Они никуда не исчезнут
Я задолбался уже обяснять что вы в свое время натворили НЕПОПРАВИМОЕ
Ужгород значительно дешевле словацкой Кошицы рядом, никуда оно сильно не сдунется
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:32
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А в Кошмце 1К с ремонтом стоит 200кЕвро?
Именно такая же малюсенькая 1К как была в объяве недавно
С видом на ЕС
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:38
то хотелка выбивающася из рынка
в среднем ужгородский вторичный бизнес(ну средне между киевским КАН-комфортом и бизнес) клас 2куе за метр
брежневки 80х 1.2-1.5 куе
Кошица раза в 2 дороже
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вот будет мир\перемирие
может даже приоткроют границы и терминал в Борисполе
а количество ракет нацеленных на Киев и его мосты будет только расти
и военные учения рф со стороны зоны отчуждения беларуси будут проходить регулярно
и живите с этим
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:54
барабашов
хз, ЛУН показывает новостройки вполне по обычным ценам
это те, что уже введены в эксплуатацию. а так то выбор есть, в пределах сотни можно взять не совсем уж конуру
другое дело Буковель
вот там реально ценник серьезный, та и жить поприятнее, мне кажется. туризм, красиво, горы, инфраструктура, до Франыка норм дорога, можно ездить на выходные
хз как со школами только. но не на пустом месте ж, там есть села и поселки, наверное, есть какие-то)
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мне сегодня звонила риелторша из Ужгорода. В Киев переехала.
Не парьте мозги.
Какая связь Кошице и Ужгорода? Мерседес тоже похож на таврию, 4 колеса.
Дальше что? В Ужгороде появится инфраструктура? Экономика ЕС? Ипотека 3%?
Рабочие места?
У меня в грейте большой сильпо открывается, парк на набережной с лежаками.
Что в Ужгороде?
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 09 гру, 2025 11:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да уж, война так сильно искривила восприятие действительности у народа и пошатнула ценности. Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.
