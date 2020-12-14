Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:49
Vadim_
телохранитель бени сейчас охраняет зе, это покаковски и хто на ком стоял?
Бодігарди - звичайні наймані працівники. Можуть в різні часи охороняти абсолютно різних людей, хоч і політичних опонентів. Мій корєш по Бельбеку, махальщик ногами, через 3 роки після початку офіцерської служби десь в 2001 році звільнився і поїхав покоряти Київ. Потім часто бачив його в кадрі то з різними зірками шоубізу, то політиками. Абсолютно різними політиками.
Hotab
Повідомлень: 17386
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:07
Бетон написав:
Сдали бы куняшке коммерцию?
а що це?
і чому б не здати?
kingkongovets
Повідомлень: 12079
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:35
kingkongovets написав: Бетон написав:
Сдали бы куняшке коммерцию?
а що це?
і чому б не здати?
Та воно то можна. Але як приліпиться назва, читається "куні"
Бетон
Повідомлень: 5820
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
3
2
2
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:48
Бетон написав:
Та воно то можна. Але як приліпиться назва, читається "куні"
Не бачу мінусів. Це впізнаваність
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37095
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:03
Бетон написав: kingkongovets написав: Бетон написав:
Сдали бы куняшке коммерцию?
а що це?
і чому б не здати?
Та воно то можна. Але як приліпиться назва, читається "куні"
і шо? в тебе з цього приводу якісь комплекси?
головне щоб працювали в рамках законів і платили вчасно
kingkongovets
Повідомлень: 12079
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:18
Бетон написав:
Сдали бы куняшке коммерцию?
ненуачё толково придумано
если Бетон будет обслуживать молодняк а УА пенсионерок то думаю поток клиенток будет)))
Прохожий
Повідомлень: 14234
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1458 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:01
Прохожий а УА пенсионерок
Куні за хорватські куни.
Hotab
Повідомлень: 17386
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:31
А салями в шоколадный глаз списанного майора - за слитый керосин с Ми-8
барабашов
Повідомлень: 5539
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:48
барабашов написав:
А салями в шоколадный глаз списанного майора - за слитый керосин с Ми-8
З фарбуванням чолки біля дніпропетровського міського туалету? 😅
барабашов написав:
Я намного стройнее и импозантнее
Тому в турецьких генделях біля пілону постійно отримує в труси 100 лір
Hotab
Повідомлень: 17386
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:41
Маттаб - тебя уже выебал ниггер?
барабашов
Повідомлень: 5539
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
25354
17370127
1380
6822840
3
84665
Пон 11 жов, 2021 17:05 _Klim