Суб 20 гру, 2025 18:35

  барабашов написав:
  Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет

Свой с авторским ремонтом?
Хоть на древнюю 56ю финьку(или Патрол) годов так 2008-09 получилось заработать?

Положительное сальдо
Бетон
Суб 20 гру, 2025 18:52

  Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет

По легенде, ві вроде бі в Польше
Vadim_
Суб 20 гру, 2025 19:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
вітаю з успішною угодою
kingkongovets
Суб 20 гру, 2025 19:42

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет
вітаю з успішною угодою

Дякую дякую
Бетон
Суб 20 гру, 2025 19:44

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет

По легенде, ві вроде бі в Польше

Я біл і єсть у кієвє
Бетон
Суб 20 гру, 2025 19:48

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет

По легенде, ві вроде бі в Польше

Я біл і єсть у кієвє

Київ , я би написав з великої літери
Vadim_
Суб 20 гру, 2025 20:06

  Бетон написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:Я спихнул грейт и думаю, покупать снова или нет

Свой с авторским ремонтом?
Хоть на древнюю 56ю финьку(или Патрол) годов так 2008-09 получилось заработать?

Положительное сальдо

Хто б вже йому хоч стару якусь машину купив .. це ж просто пздц, всі питання зводяться до корча «а який у тебе ? А кліренс? А батарея? А їсть? А профіту з квартири вистачило на машину ?»
Невиліковне ..
