Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:13
kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або самруками або гроші,дуже важко але приємно, камасутра
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 21 гру, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:19
Бетон написав:
Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській
Купуй, навіть якщо буде результаті профіту 0, то хоч буде чим зайнятися, а не депресувати
flyman
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:20
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Біг теряя сандали, но там есть НО, і я прибіг , не жалкую.
уход за ділянкою , бурьяни ростуть без полива и ухода, або сам або гроші
Бетон щодо тебе правий на 100%
kingkongovets
- Повідомлень: 12083
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2762 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:22
kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Тільки якщо є інша квартира, бо будинок треба як доповнення, а не як безальтернативний варіант
Варіант продати і жити в оренді - нє, хай мені скільки завгодно розказують про нібито вигідність, я старовєр
Faceless
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:32
Бетон написав:
Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській
Варшавський особисто для себе закрив на зараз.Як на мене він вже переоцінений.Але ж це особиста думка, в тебе в цьому досвіду як я розумію більше.
посетитель
Додано: Нед 21 гру, 2025 17:39
kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Це ж все залежить від цілей.Продати квартиру і купити будинок щоб що?Для себе що б жити ? Я б ні.Здавати в аренду? Однозначно ні.
Напевно пункт 3
посетитель
Додано: Нед 21 гру, 2025 18:24
kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь
, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Это особый талант, обосрать других и возвысить себя уже даже в самом вопросе.
Damien
Додано: Нед 21 гру, 2025 18:42
kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
4) купити будинок у Києві
pesikot
Додано: Нед 21 гру, 2025 18:51
kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Якщо є гроші і здоровья
Я збудував будинок. доглядаю 14 років , які ва ще потрібні поради ????????????????????
Vadim_
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:04
kingkongovets написав:
Hotab написав:Хто б вже йому хоч стару якусь машину купив .. це ж просто пздц, всі питання зводяться до корча «а який у тебе ? А кліренс? А батарея? А їсть? А профіту з квартири вистачило на машину ?»
Невиліковне ..
звичайна рефлексія перекупа
Кто тут перекуп?
барабашов
