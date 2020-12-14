|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:22
pesikot написав: kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом
, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
4) купити будинок у Києві
не подходит под условия вопроса)
живу в пристойном доме в Киеве овер 7 лет
есть квартира(ры) в Киеве
рассказы про то что в доме дешевле в плане расходов на обслуживание уже даже не вызывает улыбку)
мой вариант ответа 3)
Додано: Нед 21 гру, 2025 19:47
барабашов написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:Хто б вже йому хоч стару якусь машину купив .. це ж просто пздц, всі питання зводяться до корча «а який у тебе ? А кліренс? А батарея? А їсть? А профіту з квартири вистачило на машину ?»
Невиліковне ..
звичайна рефлексія перекупа
Кто тут перекуп?
Точно
Виробник газу
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:04
посетитель написав: Бетон написав:
Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській
Варшавський особисто для себе закрив на зараз.Як на мене він вже переоцінений.Але ж це особиста думка, в тебе в цьому досвіду як я розумію більше.
Так, варшавський вже не в адекваті.
Форвард якийсь з'явився на рибалка, можна купити поетіку з сумнівним майбутнім. Теремки або львівський квартал
Не знаю
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:05
kingkongovets написав:
в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?
Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від:
* Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки
* По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока.
* В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:08
дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради
буду думати далі
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:10
foxluck написав:Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від:
* Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки
* По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока.
* В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
в мене був будинок в Ірпені, в якому я прожив 5 років, та й зараз маю дачу, тому що таке будинок і всі його плюси та мінуси знаю на власному досвіді
але за пораду дуже дякую
зи: єдиний мінус моєї квартири - вона занадто велика та ще й дворівнева, що дратує
а тут ще й дуже солодка пропозиція (іноземець купив квартиру в моєму будинку і моя мансарда йому підходить під офіс)
ділема бл
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:21
kingkongovets написав:
зи: єдиний мінус моєї квартири - вона занадто велика та ще й дворівнева, що дратує
а тут ще й дуже солодка пропозиція (іноземець купив квартиру в моєму будинку і моя мансарда йому підходить під офіс)
Купи іншу квартиру, якщо так хочеться продати теперішню. Не обов'язково ж будинок за містом.
Ще аргумент за квартиру - вона набагато ліквідніша за будинок, якщо треба продати. А в поточних умовах це може бути важливо.
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:21
kingkongovets написав:
дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради
буду думати далі
Не переймайтеся:
- порад зуськи - 1-2, і все; вибірка непрезентативна; на таких порадах не можна та не варто хоч щось планувати;
- поради не засновані на обʼєктивній думці.
Примітка: Непрезентативна теорія акцентує увагу на самих практиках, а не на результатах цих практик, на тому як людські та фізичні формації поводяться, а не лише того, яких результатів вони досягають при цьому.
Для довідки: я народився, жив та зараз живу в приватній оселі.
Але маю ще й двійку квартир в різних країнах світу.
Тому питання для вас реально відкрите.
Тобто: все продовжуйте зважувати та аналізувати.
Але факт того, що замислилися, вже викликає повагу.
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:32
foxluck написав:Купи іншу квартиру, якщо так хочеться продати теперішню. Не обов'язково ж будинок за містом.
Ще аргумент за квартиру - вона набагато ліквідніша за будинок, якщо треба продати. А в поточних умовах це може бути важливо.
якщо чесно - мені наразі більше всього подобається варіант з орендою
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:37
Це було би мабуть вірно, якщо би ви зараз жили за кордоном.
Це реально нормальна практика.
Але коли «маститий» рієлтор, який втюхав сотнями - якщо не тисячам - українців - нікому непотрібні жалюгідні залізобетонні паралелепіпеди - виглядає зовсім несолідно.
Якщо не сказати більше.
