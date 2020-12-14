Купи іншу квартиру, якщо так хочеться продати теперішню. Не обов'язково ж будинок за містом.
Ще аргумент за квартиру - вона набагато ліквідніша за будинок, якщо треба продати. А в поточних умовах це може бути важливо.
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Востаннє редагувалось foxluck в Нед 21 гру, 2025 22:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:21
Не переймайтеся:
- порад зуськи - 1-2, і все; вибірка непрезентативна; на таких порадах не можна та не варто хоч щось планувати;
- поради не засновані на обʼєктивній думці.
Примітка: Непрезентативна теорія акцентує увагу на самих практиках, а не на результатах цих практик, на тому як людські та фізичні формації поводяться, а не лише того, яких результатів вони досягають при цьому.
Для довідки: я народився, жив та зараз живу в приватній оселі.
Але маю ще й двійку квартир в різних країнах світу.
Тому питання для вас реально відкрите.
Тобто: все продовжуйте зважувати та аналізувати.
Але факт того, що замислилися, вже викликає повагу.
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якщо чесно - мені наразі більше всього подобається варіант з орендою
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:37
Це було би мабуть вірно, якщо би ви зараз жили за кордоном.
Це реально нормальна практика.
Але коли «маститий» рієлтор, який втюхав сотнями - якщо не тисячам - українців - нікому непотрібні жалюгідні залізобетонні паралелепіпеди - виглядає зовсім несолідно.
Якщо не сказати більше.
Додано: Нед 21 гру, 2025 22:59
Мало вихідних даних і мета невідома.
Хоча б в загальних рисах.
Але вашу квартиру я б продав би в любому випадку, тим більше, що вона вам не потрібна
Додано: Нед 21 гру, 2025 23:10
akurt
Він не ріелтор )
Але все одно нагадало..
- пацани, а ви знаєте що жінки кажуть , коли бачать великий член?
- ні
- а я знаю 😅
Без образ, поржати))
Додано: Пон 22 гру, 2025 03:58
Такий вибір стояв у моїх добрих знайомих (пара за 50, діти виросли, є внуки), бо дуже хотіли під пенсію власний будинок і щоб була своя зона для барбекю та трохи займатися квітами/розсадою, баня і тп. У підсумку обрали варіант 4: докласти ще грошей і купити будинок, але не під Києвом, у Києві. Це було ще до війни, і в принципі не жаліють. Хоч територіально і далі від центру, ніж була квартира
