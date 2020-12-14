RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:зи: єдиний мінус моєї квартири - вона занадто велика та ще й дворівнева, що дратує
а тут ще й дуже солодка пропозиція (іноземець купив квартиру в моєму будинку і моя мансарда йому підходить під офіс)

Купи іншу квартиру, якщо так хочеться продати теперішню. Не обов'язково ж будинок за містом.

Ще аргумент за квартиру - вона набагато ліквідніша за будинок, якщо треба продати. А в поточних умовах це може бути важливо.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:21

  kingkongovets написав:дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради

буду думати далі

Не переймайтеся:
- порад зуськи - 1-2, і все; вибірка непрезентативна; на таких порадах не можна та не варто хоч щось планувати;
- поради не засновані на обʼєктивній думці.
Примітка: Непрезентативна теорія акцентує увагу на самих практиках, а не на результатах цих практик, на тому як людські та фізичні формації поводяться, а не лише того, яких результатів вони досягають при цьому.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:Купи іншу квартиру, якщо так хочеться продати теперішню. Не обов'язково ж будинок за містом.

Ще аргумент за квартиру - вона набагато ліквідніша за будинок, якщо треба продати. А в поточних умовах це може бути важливо.


якщо чесно - мені наразі більше всього подобається варіант з орендою
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:37

Це було би мабуть вірно, якщо би ви зараз жили за кордоном.
Це реально нормальна практика.
Але коли «маститий» рієлтор ставить так питання - виглядає зовсім несолідно.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:59

  kingkongovets написав:
foxluck написав:Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від:
* Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки
* По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока.
* В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
в мене був будинок в Ірпені, в якому я прожив 5 років, та й зараз маю дачу, тому що таке будинок і всі його плюси та мінуси знаю на власному досвіді

але за пораду дуже дякую

зи: єдиний мінус моєї квартири - вона занадто велика та ще й дворівнева, що дратує
а тут ще й дуже солодка пропозиція (іноземець купив квартиру в моєму будинку і моя мансарда йому підходить під офіс)

ділема бл

Мало вихідних даних і мета невідома.
Хоча б в загальних рисах.

Але вашу квартиру я б продав би в любому випадку, тим більше, що вона вам не потрібна
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 23:10

akurt


Але коли «маститий» рієлтор,


Він не ріелтор )
Але все одно нагадало..
- пацани, а ви знаєте що жінки кажуть , коли бачать великий член?
- ні
- а я знаю 😅
Без образ, поржати))
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 03:58

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?


Такий вибір стояв у моїх добрих знайомих (пара за 50, діти виросли, є внуки), бо дуже хотіли під пенсію власний будинок і щоб була своя зона для барбекю та трохи займатися квітами/розсадою, баня і тп. У підсумку обрали варіант 4: докласти ще грошей і купити будинок, але не під Києвом, у Києві. Це було ще до війни, і в принципі не жаліють. Хоч територіально і далі від центру, ніж була квартира
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 06:42

  kingkongovets написав:дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради

буду думати далі

Випий стакан коньяку. Зразу знайдеш вірне рішення.
Якщо не знайдеш, випий ще один стакан!
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 07:23

  Frant написав:
  kingkongovets написав:дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради

буду думати далі

Випий стакан коньяку. Зразу знайдеш вірне рішення.
Якщо не знайдеш, випий ще один стакан!


у мене є квартира сучасна і будинок , якби у будинку за 14 років набридло то переїхав у квартиру але зовсім не тягне , у будинку витрати більші але комфортніше ,саме головне це розташування і якщо збудуєте з 0 , нагляделся на построенніе на продажу :shock:
