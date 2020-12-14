Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вчера видел объявление набирают на обучение на водителя троллейбуса. ЗП 30-50тыс, обучение 3 месяца бесплатно, ну и конечно — бронь, отпуск, белая зп, вся фигня. там одна проблема — это график работы, или с раннего утра или до позднего вечера смены. но всяко проще чем грузчиком каким и прятаться от ТЦК
а памʼятаєте як дехто тут глузував з прибутків «врозеточників»? отож
kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.