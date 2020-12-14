Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets в Днепре в одном очень большом жк вообще цирк на дроті , тп яке будувалось застройщиком для жк , методом напёрстков тп оказалась в третьих руках, афилированных с застройщиком, и теперь платят собственники квартир за пользование тп
Vadim_ написав:Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил. Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Возможно по аналогии... В Украине надо в течении полугода предъявить свои права на наследство. Но...если это не было сделано в срок, то можно через суд восстановить это право позднее. Например - чел не знал о печальном событии, был не в стране, был болен, был в недееспособном состоянии, был дезинформирован. Это из практики украинского юриста. Иными словами, если нельзя, но очень надо, то можно "порешать вопрос".
є таке тема "трансмісія", тобто достатньо доказати пряму лінію успадкування, тоді без судів і подачі заяв за півроку, тобто передача автоматично спадщини
Апарат, секретаріат, управління... І це все може займати і 500 тис. чиновників! Країна вже зменшилась по населенню з 52 млн до 35 млн., стільки так високооплачуваних дармоїдів вже не треба.
Официально перепись населения была в 2001 году и по ней в Украине было 48 млн. Это с Донбассом и Крымом. Ежегодная "естественная" убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, на середину 2010-х была около 250 тысяч в год. То есть, если взять интерполяцию что на начало 00-х она была меньше, а к настоящему моменту больше, то по этому фактору население сократилось на грубо 6 млн человек. Население Крыма в 2013 году примерно 2 млн. Население Донбасса примерно 6,5 млн на 2013 год. Грубо, по мнению Бига (если кто помнит его) на Донбассе примерно 80% на момент Майдана были за рашу и соответственно остались там или уехали в рашу. Ок, 5,5 млн. Крым - ситуация еще хуже, там еше до Майдана было большинство с двухголовой курицей параллельно с паспортом Украины. Можно спорить о пределах, давайте грубо возьмем 7млн минуса после 2014 года. Тут надо сделать оговорку, что до начала большой войны не весь Донбасс был захвачен и часть населения поменяла свою "ориентацию" на проукраинскую с тридвараской. Поэтому оптимистично для Украины "потеряно" пусть будет 4 млн. Остальные переместились на неоккупированную часть. Дальше абсолютно труднооцениваемый фактор - эмиграция. Официально из Украины на ПМЖ (когда-то попадалась цифИрь) уезжало примерно 2600 человек в год. Что явный гон. Для того, чтобы попасть в эту стату, человек должен был пройти 3-х месячную тягомотину бюрократии и получить в паспорт штамп "выезд на ПМЖ". Реально практически никто это не делал. Просто выезжали. И государство Украина их "видит" "туристами", которые временно выехали. Самое интересное, что если эти люди уже стали гражданами других стран или даже умерли, то украинский госстат об этом не в курсе. Я ради интереса в середине 2010-х вводил в поиске людей, которые давным давно уехали и уже имели паспорта США. Они оказывает все еше граждане Украины и даже зарегистрированы по своим киевским адресам. Так что украиская статистика - это гон. Чисто наугад, могу прикинуть, что после Майдана и до начала большой войны из Украины как на заработки так и в эмиграцию (в обоих случаях они перестали фактически быть резидентами Украины)могло уехать 4-6 млн. Пусть будет среднее - 5млн. Кто-то может называть любые другие цифры, они все непроверяемые. Равно как и моя. По временно-постоянному выезду после начала войны трудно говорить, называется и 6 и 10 млн. Давайте возьмем 6 млн. Про потери от военных действий морально тяжело говорить, поэтому в этом контексте не будем их упоминать. 48-6-4-5-6= 27 млн - оптимистичное число населения Украины на данный момент. Пессимистичное - 22 млн. Все очень прикидочно, спорить нет смысла, потому как недоказуема никакая точка зрения.
Так і писали найбільш адекватні аналітики що населення менше 30 млн. Що з цим далі робити незрозуміло. Поки на верхах все обсіли міндичі і ко ситуація не покращиться.
Faceless написав:П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти?
Ні, я просив з 20% першого внеску. Погодили кредит менше мільйону, щоб були платежі ~ 7 тис в місяць, з яких 2 тис. компенсує держава. Тобто 1/2 від голої зарплати, або 10% від загального доходу. Звісно, враховуючи всі переплати, я не бачу змісту брати кредит, якщо початковий внесок не 20%.
Если вам будет нужно, я дам контакт нач отделения Ощада. Поможет
НЕ Вы-ли буквально на предыдущей странице до этого писали, что "Украина бла-бла-бла, украинское общество бла-бла-бла"? А теперь предлагаете человеку "порешать через заднюю дверь".
Faceless написав:П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти? Ні, я просив з 20% першого внеску. Погодили кредит менше мільйону, щоб були платежі ~ 7 тис в місяць, з яких 2 тис. компенсує держава. Тобто 1/2 від голої зарплати, або 10% від загального доходу. Звісно, враховуючи всі переплати, я не бачу змісту брати кредит, якщо початковий внесок не 20%.
Если вам будет нужно, я дам контакт нач отделения Ощада. Поможет
НЕ Вы-ли буквально на предыдущей странице до этого писали, что "Украина бла-бла-бла, украинское общество бла-бла-бла"? А теперь предлагаете человеку "порешать через заднюю дверь".
Почему через заднюю? Никакой задней двери в е оселе не существует. Есть огромная пропасть между тем, что вы с улицы позвоните оператору банка, которая понятия не имеет о сути вопроса и тем, что компетентный специалист сразу сэкономит вам месяцы, трезво реально описав порядок вещей: есть ли деньги, есть ли перспективы, сколько реально времени нужно и прочее. Вы скорее всего уехали из Украины в 90х. Здесь немного другое время
Бетон написав:В Польше тебе никто не запрещает сдавать или снимать без рыла. Чем поляки не брезгуют пользоваться. У меня не было ни одного арендатора с риелтором. Потому что европейцы считают деньги и имеют мозги в башке
В НЙ что-то снять без риелтора - это или сарай в котором стремно жить или в арендном комплексе, где или намного выше рынка аренда или надо хз сколько вылавливать освобождающуюся квартиру. И при поиске через риелтора (если это вы ищете через своего риелтора) он очень неохотно будет вами заниматься (или не заниматься). Это при том, что именно в НЙ именно арендатор платит комиссию риелтору (даже если он от лендлорда) в размере 100% месячного рента. Учитывая среднюю цену по НЙ в примерно 3,5-4 куе в месяц, то не очень-то и низкая мотивация за примерно те-же действия что и в Киеве чтобы сдать квартиру чужого человека. Снять-же квартиру да еще и с выполнением всех условий - практически нереальный челленж. Несколько раз нам везло и мы находили квартиры через знакомых. Один раз снимали без риелторов в комплексе с менеджментом. Но было и такое, что надо было переезжать в определенную локацию, а найти ничего не могли. Один раз приехали на просмотр и больше 2-х часов прождали риелтора, которая когда появилась, то оказалось что у нее не было ключей и мы уехали ни с чем. Один раз после длительного и выворачивающего все скриннинга нам апрували рент, но в назначенный день подписания буквально перед выездом когда мы позвонили подтвердить время встречи, нам сказали, чтто лендлорд отдал квартиру другим людям. Мы смотрели за вполне взрослый ценник (как для той локации) "квартиры" в которых нельзя жить. В результате, нашли риелтора, которая нами реально начала заниматься. Но...сама найти не смогла и за согласие оплатить ей размер рента нашла другую риелтора, которая нам что-то искала, которая нашла еще одну риелторшу (которую уже назвали брокером лендлорда) которая нам нашла практически идеальный в плане наших потребностей и нереальный на тот момент по цене вариант. В итоге, мы заплатили за первый месяц, секьюрити депазит в размере месячного рента и 3-м (трем!) посредникам. И после всего этого мы считали что нам безумно повезло. И в этой квартире был сделан ремонт мексами ( и это уже после того как мы подписали лиз и оплатили все, мы ждали еще ключи 2 недели...ах, да, смотрели квартиру мы в тот день, когда из нее еще выезжали предыдущие арендаторы...позже ее-бы она-бы уже была снята. Мы потом видели уже подобную картину - люди выезжали еще, а квартира уже была арендована другими и потом 2 недели делался "ремонт"). Да, так вот мексы делают "ремонт" - это одним и тем-же валиком красят стены-полы-двери-наличники и все что попадется под руку. Валик ходит так долго, что от него мало что остается и ворса остается на поверхности вместе с кусками ссохшейся краски. В общем, после мексиканского "ремонта" мне пришлось делать свой ремонт. Ессессссно квартира была пустая (кроме кухонной техники и мебели). После этого, вспоминая киевские реалии с арендой, говоря об арендаторах ничего кроме как "Ваша Галя балувана" на ум не приходит.