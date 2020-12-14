Додано: Вів 23 гру, 2025 17:08

Бетон написав: В Польше тебе никто не запрещает сдавать или снимать без рыла. Чем поляки не брезгуют пользоваться. У меня не было ни одного арендатора с риелтором. Потому что европейцы считают деньги и имеют мозги в башке

В НЙ что-то снять без риелтора - это или сарай в котором стремно жить или в арендном комплексе, где или намного выше рынка аренда или надо хз сколько вылавливать освобождающуюся квартиру.И при поиске через риелтора (если это вы ищете через своего риелтора) он очень неохотно будет вами заниматься (или не заниматься).Это при том, что именно в НЙ именно арендатор платит комиссию риелтору (даже если он от лендлорда) в размере 100% месячного рента. Учитывая среднюю цену по НЙ в примерно 3,5-4 куе в месяц, то не очень-то и низкая мотивация за примерно те-же действия что и в Киеве чтобы сдать квартиру чужого человека.Снять-же квартиру да еще и с выполнением всех условий - практически нереальный челленж.Несколько раз нам везло и мы находили квартиры через знакомых.Один раз снимали без риелторов в комплексе с менеджментом.Но было и такое, что надо было переезжать в определенную локацию, а найти ничего не могли.Один раз приехали на просмотр и больше 2-х часов прождали риелтора, которая когда появилась, то оказалось что у нее не было ключей и мы уехали ни с чем.Один раз после длительного и выворачивающего все скриннинга нам апрували рент, но в назначенный день подписания буквально перед выездом когда мы позвонили подтвердить время встречи, нам сказали, чтто лендлорд отдал квартиру другим людям.Мы смотрели за вполне взрослый ценник (как для той локации) "квартиры" в которых нельзя жить.В результате, нашли риелтора, которая нами реально начала заниматься.Но...сама найти не смогла и за согласие оплатить ей размер рента нашла другую риелтора, которая нам что-то искала, которая нашла еще одну риелторшу (которую уже назвали брокером лендлорда) которая нам нашла практически идеальный в плане наших потребностей и нереальный на тот момент по цене вариант.В итоге, мы заплатили за первый месяц, секьюрити депазит в размере месячного рента и 3-м (трем!) посредникам. И после всего этого мы считали что нам безумно повезло.И в этой квартире был сделан ремонт мексами ( и это уже после того как мы подписали лиз и оплатили все, мы ждали еще ключи 2 недели...ах, да, смотрели квартиру мы в тот день, когда из нее еще выезжали предыдущие арендаторы...позже ее-бы она-бы уже была снята. Мы потом видели уже подобную картину - люди выезжали еще, а квартира уже была арендована другими и потом 2 недели делался "ремонт"). Да, так вот мексы делают "ремонт" - это одним и тем-же валиком красят стены-полы-двери-наличники и все что попадется под руку. Валик ходит так долго, что от него мало что остается и ворса остается на поверхности вместе с кусками ссохшейся краски. В общем, после мексиканского "ремонта" мне пришлось делать свой ремонт.Ессессссно квартира была пустая (кроме кухонной техники и мебели).После этого, вспоминая киевские реалии с арендой, говоря об арендаторах ничего кроме как "Ваша Галя балувана" на ум не приходит.