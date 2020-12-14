RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 17:41

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Апарат, секретаріат, управління... І це все може займати і 500 тис. чиновників! Країна вже зменшилась по населенню з 52 млн до 35 млн., стільки так високооплачуваних дармоїдів вже не треба.


Официально перепись населения была в 2001 году и по ней в Украине было 48 млн.
Это с Донбассом и Крымом.
Ежегодная "естественная" убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, на середину 2010-х была около 250 тысяч в год.
То есть, если взять интерполяцию что на начало 00-х она была меньше, а к настоящему моменту больше, то по этому фактору население сократилось на грубо 6 млн человек.
Население Крыма в 2013 году примерно 2 млн. Население Донбасса примерно 6,5 млн на 2013 год. Грубо, по мнению Бига (если кто помнит его) на Донбассе примерно 80% на момент Майдана были за рашу и соответственно остались там или уехали в рашу. Ок, 5,5 млн. Крым - ситуация еще хуже, там еше до Майдана было большинство с двухголовой курицей параллельно с паспортом Украины.
Можно спорить о пределах, давайте грубо возьмем 7млн минуса после 2014 года. Тут надо сделать оговорку, что до начала большой войны не весь Донбасс был захвачен и часть населения поменяла свою "ориентацию" на проукраинскую с тридвараской. Поэтому оптимистично для Украины "потеряно" пусть будет 4 млн. Остальные переместились на неоккупированную часть.
Дальше абсолютно труднооцениваемый фактор - эмиграция.
Официально из Украины на ПМЖ (когда-то попадалась цифИрь) уезжало примерно 2600 человек в год. Что явный гон. Для того, чтобы попасть в эту стату, человек должен был пройти 3-х месячную тягомотину бюрократии и получить в паспорт штамп "выезд на ПМЖ". Реально практически никто это не делал. Просто выезжали. И государство Украина их "видит" "туристами", которые временно выехали.
Самое интересное, что если эти люди уже стали гражданами других стран или даже умерли, то украинский госстат об этом не в курсе.
Я ради интереса в середине 2010-х вводил в поиске людей, которые давным давно уехали и уже имели паспорта США. Они оказывает все еше граждане Украины и даже зарегистрированы по своим киевским адресам.
Так что украиская статистика - это гон.
Чисто наугад, могу прикинуть, что после Майдана и до начала большой войны из Украины как на заработки так и в эмиграцию (в обоих случаях они перестали фактически быть резидентами Украины)могло уехать 4-6 млн. Пусть будет среднее - 5млн. Кто-то может называть любые другие цифры, они все непроверяемые. Равно как и моя.
По временно-постоянному выезду после начала войны трудно говорить, называется и 6 и 10 млн. Давайте возьмем 6 млн.
Про потери от военных действий морально тяжело говорить, поэтому в этом контексте не будем их упоминать.
48-6-4-5-6= 27 млн - оптимистичное число населения Украины на данный момент.
Пессимистичное - 22 млн.
Все очень прикидочно, спорить нет смысла, потому как недоказуема никакая точка зрения.


Так і писали найбільш адекватні аналітики що населення менше 30 млн.
Що з цим далі робити незрозуміло.
Поки на верхах все обсіли міндичі і ко ситуація не покращиться.


Еще печальней - возрастной состав оставшегося населения.
Оно очень сильно "повзрослело".
То есть, экономическая активность падает, а "естественная" убыль возростает и скорость снижения населения также возрастает.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 17:53

rjkz

rjkz

населения много и не надо.
ну будет не 50 млн а 5. и что? в Исландии 300 тыс и хорошо живут, в Израиле миллионов 7 и стоят против всех соседей нормально.
тысячи сел будут перепаханы в поля или заростут лесом. не нужно будет содержать всю эту инфраструктуру.
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди. ну и государство должно поощрять это.

давно уже пора поощрять экономически переезд из сел в города. а не возиться с популистским «возрождением села»
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:rjkz

населения много и не надо.
ну будет не 50 млн а 5. и что? в Исландии 300 тыс и хорошо живут, в Израиле миллионов 7 и стоят против всех соседей нормально.
тысячи сел будут перепаханы в поля или заростут лесом. не нужно будет содержать всю эту инфраструктуру.
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди. ну и государство должно поощрять это.

давно уже пора поощрять экономически переезд из сел в города. а не возиться с популистским «возрождением села»
+1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

помните я интересовался по чем можно продать 1к на позняках.
так вот:
вести с полей.
продажа 1к на позняках, под ремонт, дом 99г.
цена за метр $1570
Продалась за пол часа. Только выставил объяву, позвонили, на просмотр, дали задаток.
Сделка закрылась через несколько дней.
