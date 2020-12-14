|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:14
Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:40
Господар Вельзевула написав:
А поки я буду стригти вас на бабло)
Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает
, то и остальное вполне себе ниче так.
от ЭТОЙ "мелочи" зависит почти вся жизнь
бабло побеждает зло(с)
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:27
Господар Вельзевула написав:
А поки я буду стригти вас на бабло)
Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.
Деньги не имеют значения.
Кто вернёт мне 4 года жизни?
Мне нравится созидание, когда из картинки появляется реальность. Это и поднятие металлических предметов в зале, не даёт сойти с ума
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:42
Бетон написав:
Деньги не имеют значения.
Господар Вельзевула написав:
А поки я буду стригти вас на бабло)
Узнаю брата Бетона!
Именно этим и следует заниматься. А то упал духом.
Вот скажи-Грейт продал и жизнь улучшилась? Я ж такой самый-пока бабло капает, то и остальное вполне себе ниче так.
Кто вернёт мне 4 года жизни?
Мне нравится созидание, когда из картинки появляется реальность. Это и поднятие металлических предметов в зале, не даёт сойти с ума
Суходрочька какая то , даже обижаете сильно коллег по форуму
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:21
Hotab написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:24
UA написав:
Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.
Сьогодні не відключають, а завтра почали.
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:35
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:36
А взагалі парикмахер - це непогана професія у бетона
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:43
Investor_K написав:
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером,
не совсем бесплатно так как машинка стоит денег
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:47
Investor_K написав:
А взагалі парикмахер - це непогана професія у бетона
и тут главное , жену я под машинку не рискну постричь,чтобы не умереть молодым
, а у её парикмахера запись на месяц
