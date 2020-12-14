RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:50

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав: Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?

пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером, :mrgreen:

Я вважаю, що чоловіки кращі парикмахери ніж жінки.
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 19:52

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав: Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?

пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером, :mrgreen:

Я вважаю, що чоловіки кращі парикмахери ніж жінки.

Самый лучший парикмахер ты сам
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 20:19

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав: Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?

пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером, :mrgreen: не совсем бесплатно так как машинка стоит денег


Охренеть.
У меня тоже Мозер, набор. Жена налысо болванит, меньшей машинкой иногда бороду корнаю.
Вот тут очень разумно, Мозер тема четкая и шлятся по этим гомоподобным барбершопам нам не в масть.
Первый раз горжусь своим земляком Вадимом.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 20:56

  Investor_K написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба". :D
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)

Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?

Моя стрижка: бритва, оставляющая кровавые порезы, зеркало и отсутствие иллюзий
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:14

  Hotab написав:Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги

ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...
але ти досі думаєш, що якщо твою жо.пу один раз звозить ліфт на батарейці це гуд ))
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:15

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав: Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?

пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером, :mrgreen: не совсем бесплатно так как машинка стоит денег


Охренеть.
У меня тоже Мозер, набор. Жена налысо болванит, меньшей машинкой иногда бороду корнаю.
Вот тут очень разумно, Мозер тема четкая и шлятся по этим гомоподобным барбершопам нам не в масть.
Первый раз горжусь своим земляком Вадимом.

Дякую! . Голову самой первой насадкой а бреюсь без насадки с начала войны, как то так по бомжовски а мне нравиться чем те бабки на жиллет , гель , лезвия
и вонь от предыдущего клиента которою парикмахер не моет с машинки и всех приборов
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 24 гру, 2025 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:20

  sergey_stasyuk555 написав:ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...


Та нам піхуй на країну, аби в нас все чьотко було. Якщо якесь ледащо нездатне купити за чотири роки Дейю то прапор йому в руки і барабан на шию.
Але! Генератор теж треба, великий,дизельний, та с пару тонн дизеля, щоб не бігати,як ті скажені в Тредсі та не питати де зарядити екофлоу, з пункту незламності вигнали копняками.
Порятунок утопаючих- діло рук самих утопаючих.
Дарвинизм-с.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:21

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги

ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...
але ти досі думаєш, що якщо твою жо.пу один раз звозить ліфт на батарейці це гуд ))

Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно :lol:
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:25

  Hotab написав:Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно :lol:

сомалійський псевдопатріот, якщо ти купив собі батарейку - це не значить що в Україні в добре з електроенергією.
Україна - не ерітрея, "сматрі нє пєрєпутай" ))
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 21:29

  Господар Вельзевула написав:
  sergey_stasyuk555 написав:ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...


Та нам піхуй на країну, аби в нас все чьотко було. Якщо якесь ледащо нездатне купити за чотири роки Дейю то прапор йому в руки і барабан на шию.
Але! Генератор теж треба, великий,дизельний, та с пару тонн дизеля, щоб не бігати,як ті скажені в Тредсі та не питати де зарядити екофлоу, з пункту незламності вигнали копняками.
Порятунок утопаючих- діло рук самих утопаючих.
Дарвинизм-с.


купити - це так, кожен хто має гроші щось купив.

але зімбабвійські персонажі кажуть що все ок з електропостачанням ))
sergey_stasyuk555
