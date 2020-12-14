|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 19:52
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером,
Я вважаю, що чоловіки кращі парикмахери ніж жінки.
Самый лучший парикмахер ты сам
Vadim_
Повідомлень: 4203
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:19
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером,
не совсем бесплатно так как машинка стоит денег
Охренеть.
У меня тоже Мозер, набор. Жена налысо болванит, меньшей машинкой иногда бороду корнаю.
Вот тут очень разумно, Мозер тема четкая и шлятся по этим гомоподобным барбершопам нам не в масть.
Первый раз горжусь своим земляком Вадимом.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1076
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 20:56
Investor_K написав: Бетон написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
Моя стрижка: бритва, оставляющая кровавые порезы, зеркало и отсутствие иллюзий
Бетон
Повідомлень: 5841
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:14
Hotab написав:
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...
але ти досі думаєш, що якщо твою жо.пу один раз звозить ліфт на батарейці це гуд ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:15
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Скажіть плз, скільки коштує у вас стрижка? Бо к мене на районі вимагають 250 грн. У вас дешевше буде?
пане , купіть Мозер і хай вас стриже сусідка Сара чі самі себе , мене стриже дружина бесплатно, Мозером,
не совсем бесплатно так как машинка стоит денег
Охренеть.
У меня тоже Мозер, набор. Жена налысо болванит, меньшей машинкой иногда бороду корнаю.
Вот тут очень разумно, Мозер тема четкая и шлятся по этим гомоподобным барбершопам нам не в масть.
Первый раз горжусь своим земляком Вадимом.
Дякую! . Голову самой первой насадкой а бреюсь без насадки с начала войны, как то так по бомжовски а мне нравиться чем те бабки на жиллет , гель , лезвия
и вонь от предыдущего клиента которою парикмахер не моет с машинки и всех приборов
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 24 гру, 2025 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4203
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:20
sergey_stasyuk555 написав:
ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...
Та нам піхуй на країну, аби в нас все чьотко було. Якщо якесь ледащо нездатне купити за чотири роки Дейю то прапор йому в руки і барабан на шию.
Але! Генератор теж треба, великий,дизельний, та с пару тонн дизеля, щоб не бігати,як ті скажені в Тредсі та не питати де зарядити екофлоу, з пункту незламності вигнали копняками.
Порятунок утопаючих- діло рук самих утопаючих.
Дарвинизм-с.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1076
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:21
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...
але ти досі думаєш, що якщо твою жо.пу один раз звозить ліфт на батарейці це гуд ))
Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно
Hotab
Повідомлень: 17423
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2554 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:25
Hotab написав:
Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно
сомалійський псевдопатріот, якщо ти купив собі батарейку - це не значить що в Україні в добре з електроенергією.
Україна - не ерітрея, "сматрі нє пєрєпутай" ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:29
Господар Вельзевула написав: sergey_stasyuk555 написав:
ВСІ батареї що завезли в Україну за останні 2 роки забезпечують близько 1% від потреби країни в електроенергії...
Та нам піхуй на країну, аби в нас все чьотко було. Якщо якесь ледащо нездатне купити за чотири роки Дейю то прапор йому в руки і барабан на шию.
Але! Генератор теж треба, великий,дизельний, та с пару тонн дизеля, щоб не бігати,як ті скажені в Тредсі та не питати де зарядити екофлоу, з пункту незламності вигнали копняками.
Порятунок утопаючих- діло рук самих утопаючих.
Дарвинизм-с.
купити - це так, кожен хто має гроші щось купив.
але зімбабвійські персонажі кажуть що все ок з електропостачанням ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 490
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
