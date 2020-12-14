|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:53
Прохожий написав: Бетон написав:
Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке
зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)
Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь.
70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения
Шара
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5851
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:57
Бетон написав: Прохожий написав: Бетон написав:
Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке
зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)
Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь.
70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения
Шара
и шо ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4201
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17393050
|
|
|1380
|6833512
|
|
|3
|85490
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|